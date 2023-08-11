В Україні звільнили всіх обласних військкомів, – Зеленський

11 серпня, відбулося засідання Ради нацбезпеки та оборони за підсумками перевірки військкоматів в Україні за участю глави держави. Він оголосив про рішення, яке було ухвалено: з посад звільнено всіх обласних військкомів.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив президент Володимир Зеленський.
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Відзначено, що стосовно посадових осіб відкрито вже 112 кримінальних проваджень щодо, оголошено 33 підозри.
Вказано, що під час перевірок діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки виявили випадки корупції, зокрема під час проведення спільної мобілізації. Правоохоронці дійшли висновку, що це підриває довіру до державних інституцій та загрожує національній безпеці України.
РНБО рекомендувала Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити на посади керівників обласних ТЦК бойових офіцерів, які безпосередньо брали участь у військових діях. Вони мають пройти попередню перевірку СБУ.
“Звільняємо всіх обласних “військкомів”. Керувати цією системою повинні люди, які точно знають, що таке війна і чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада. Воїни, які пройшли фронт або не можуть бути в окопах, бо втратили здоров’я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму – саме їм можна довірити цю систему комплектування”, – наголосив Володимир Зеленський.
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