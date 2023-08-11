Привітання з Різдвом Миколи Чудотворця 2023: картинки та вірші

Різдво Миколи Чудотворця відзначають щорічно 11 серпня – свято, присвячене народженню одного з найбільш шанованих в Україні святих.
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З Різдвом Святого Миколая
Тебе, друже, привітаю!
Хай в сім’ї панує мир,
На добро орієнтир.
Щоб не знав ні бід, печалі,
Спав спокійно ти ночами.
Йшов вперед, не спотикався
І завжди, щоб усміхався.
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Чудотворець Миколай
До нас в гості завітав,
Ти його шануй, не лай
І молитву зачитай.
Хай настане врешті мир,
Злагода панує в хаті,
Прилетить хай щастя вир.
Тож шануйся, рідний брате!
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З Різдвом Святого Миколая
Від душі я вас вітаю,
Миру, радості, достатку
Всій родині побажаю.
Принесе хай Миколайчик
Торбу вам велику щастя,
І прожене хай із дому
Всі проблеми та напасті.
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Вітаю з Різдвом святителя Миколая Чудотворця. Хочу побажати миру в Україні, світлої радості вдома, великих надій на майбутнє, чуйності та міцної любові в родині.
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У Різдво Миколая Чудотворця бажаю милосердя, добра і світлої радості. Нехай тебе оточують кохані люди, а всі твої добрі бажання збуваються.
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Привітання з Різдвом Миколи Чудотворця 2023
Привітання з Різдвом Миколи Чудотворця 2023Привітання з Різдвом Миколи Чудотворця 2023Привітання з Різдвом Миколи Чудотворця 2023Привітання з Різдвом Миколи Чудотворця 2023Привітання з Різдвом Миколи Чудотворця 2023Привітання з Різдвом Миколи Чудотворця 2023Привітання з Різдвом Миколи Чудотворця 2023Привітання з Різдвом Миколи Чудотворця 2023Привітання з Різдвом Миколи Чудотворця 2023Привітання з Різдвом Миколи Чудотворця 2023Привітання з Різдвом Миколи Чудотворця 2023Привітання з Різдвом Миколи Чудотворця 2023
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