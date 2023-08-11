Привітання з Різдвом Миколи Чудотворця 2023: картинки та вірші

Різдво Миколи Чудотворця відзначають щорічно 11 серпня – свято, присвячене народженню одного з найбільш шанованих в Україні святих.

Читай також: “Відпускай минуле, зустрічай майбутнє”: STASYA презентує свій новий трек A YA

***

З Різдвом Святого Миколая

Тебе, друже, привітаю!

Хай в сім’ї панує мир,

На добро орієнтир.

Щоб не знав ні бід, печалі,

Спав спокійно ти ночами.

Йшов вперед, не спотикався

І завжди, щоб усміхався.

***

Чудотворець Миколай

До нас в гості завітав,

Ти його шануй, не лай

І молитву зачитай.

Хай настане врешті мир,

Злагода панує в хаті,

Прилетить хай щастя вир.

Тож шануйся, рідний брате!

***

З Різдвом Святого Миколая

Від душі я вас вітаю,

Миру, радості, достатку

Всій родині побажаю.

Принесе хай Миколайчик

Торбу вам велику щастя,

І прожене хай із дому

Всі проблеми та напасті.

***

Вітаю з Різдвом святителя Миколая Чудотворця. Хочу побажати миру в Україні, світлої радості вдома, великих надій на майбутнє, чуйності та міцної любові в родині.

***

У Різдво Миколая Чудотворця бажаю милосердя, добра і світлої радості. Нехай тебе оточують кохані люди, а всі твої добрі бажання збуваються.

***

Привітання з Різдвом Миколи Чудотворця 2023

Привітання з Різдвом Миколи Чудотворця 2023 Привітання з Різдвом Миколи Чудотворця 2023 Привітання з Різдвом Миколи Чудотворця 2023 Привітання з Різдвом Миколи Чудотворця 2023 Привітання з Різдвом Миколи Чудотворця 2023 Привітання з Різдвом Миколи Чудотворця 2023 Привітання з Різдвом Миколи Чудотворця 2023 Привітання з Різдвом Миколи Чудотворця 2023 Привітання з Різдвом Миколи Чудотворця 2023 Привітання з Різдвом Миколи Чудотворця 2023 Привітання з Різдвом Миколи Чудотворця 2023 Привітання з Різдвом Миколи Чудотворця 2023