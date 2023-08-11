68% шкіл та вишів в Україні мають укриття — Шмигаль

В Україні 68% освітніх закладів мають укриття різного типу, що дозволяє розмістити там 4,7 мільйона учнів та вчителів. Однак цього недостатньо.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Він відзначив, що місцева влада повинна діяти активніше, оскільки гроші на укриття, а саме 1,5 млрд гривень, уряд виділив ще у квітні 2023 року.

Про укриття у школах і вишах

“Найбільша потреба в укриттях на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщині, в Дніпропетровській та Одеській областях. Ці регіони в зоні ризику через російські обстріли. Потрібно завершувати там роботи якнайшвидше”, — сказав Шмигаль.

У 2023 році влада планує облаштувати майже 1,5 тисячі укриттів. Загалом потрібно збудувати 5400 укриттів по всій Україні. Усі вони мають відповідати критеріям надійності, безбар’єрності та енергоефективності. Йдеться про укриття в підвалах, наземні конструкції поряд зі школою чи дитсадком, підземні монолітні укриття з високим рівнем захисту.

Шмигаль відзначив, що з боку обласних адміністрацій буде регулярний моніторинг безпекової ситуації в громадах. Залежно від рівня загроз ухвалюватимуть рішення про формат навчання: очний, онлайн чи змішаний.

“Там, де є загроза життю чи здоров’ю дітей, офлайн, тобто очного, навчання не буде. Місцева влада найкраще розуміє ситуацію у себе в громадах, а тому остаточні рішення про формат навчання будуть ухвалювати саме на місцях”, — сказав прем’єр.

Для онлайн-освіти Кабмін спрямував в регіони понад 130 тис. приладів для учнів і вчителів. До кінця 2023 року в Україні створять також 40 цифрових освітніх центрів, де діти навчаються і соціалізуються. Нині в Україні працюють 60 таких центрів.

Також прем’єр звернув увагу на доступності освіти, зазначивши, що 300 тисяч дітей по всій країні потребують підвезення до шкіл. Для цього уряд спрямував громадам понад мільярд гривень на закупівлю через систему Prozorro шкільних автобусів. Уже укладені договори на 440 автобусів, частина транспорту вже прибула на місця, до вересня більшість закупівель буде завершена.

“Але у Вінницькій області й на Закарпатті закупівлі взагалі не розпочалися. Треба терміново пришвидшуватись”, — уточнив Шмигаль.

Україна отримує шкільні автобуси й від партнерів. 300 одиниць надійшло з десяти країн Євросоюзу.

Щодо навчання українських дітей, які перебувають за кордоном, глава уряду повідомив, що близько мільйона дітей зараз за межами України й важливо зберегти їхній зв’язок з Україною.

Для цього уряд запроваджує нову форму навчання у вибраних дистанційних школах в кожній області. Учні вивчатимуть український компонент шкільної програми. Решту предметів опанують в школах країн, де перебувають. Цю частину навчання їм зарахують автоматично.

“Розуміємо, що тягнути дві школи важко, тому будемо тут максимально сприяти й допомагати. Компонент української школи буде 6-8 годин на тиждень”, — пояснив глава уряду.

Про гроші на відпочинок та єМалятко

На засіданні 11 серпня уряд ухвалив два рішення щодо захисту дітей та дитинства. Йдеться про розширення застосування принципу “гроші ходять за дитиною”. Тепер батьки в усіх регіонах України будуть отримувати гроші на дитячий відпочинок напряму від держави.

“За державний кошт вони зможуть купити путівки в найкращі дитячі оздоровчі заклади. Це стосується малозабезпечених, багатодітних родин, дітей з інвалідністю”, — сказав Шмигаль.

Також уряд перевів на постійну основу комплексну послугу єМалятко, яка діє з 2020 року. За цей час батьки дітей скористалися нею майже 412 тисячі разів. Новий порядок її надання містить до дев’яти державних послуг. Від реєстрації народження до видачі “пакунку малюка”. Послуга і надалі буде доступною в Дії.