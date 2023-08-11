В Україні вже відбудували 16 мостів завдяки донорам UNITED24

В Україні у межах ініціативи UNITED24 завдяки донорам вже відбудовано 16 мостів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

Читай також: Латвія приєдналась до декларації G7 про “гарантії безпеки” для України

«Відновлюємо інфраструктуру та повертаємо нормальне життя на звільнені від росіян території. Загалом відбудували вже 16 мостів у межах UNITED24. Працюємо далі», – написав віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров зазначив, що в Україні завершилось будівництво ще одного мосту — через річку Інгулець завдяки донорам UNITED24.

За його словами, міст допоможе мешканцям довколишніх сіл та містечок комфортніше та швидше пересуватися.

Віцепрем’єр подякував військовим 1 окремої бригади імені князя Лева Державної спеціальної служби транспорту за спорудження мосту, та українцям — за донати.