Кабмін припинив угоду з РФ про роботу залізниці

Кабінет Міністрів України на засіданні 11 серпня 2023 року припинив дію угоди між Україною та Російською Федерацією про координацію діяльності залізничного транспорту.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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“Припинено дію Угоди між Урядом України і Радою Міністрів – Урядом Російської Федерації про координацію діяльності залізничного транспорту, вчиненої 14 травня 1993 у Москві”, – написав постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 10 серпня 2023 року припинила дію угоди між Україною і Російською Федерацією про заохочення та взаємний захист інвестицій.
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