Дайжест: Новини Дня – 11.08.2023

Сьогодні, 11 серпня 2023 року, команда Amazing Ukraine пропонує вашій увазі компактний огляд найважливіших новинних подій, які відбулися в Україні та світі протягом минулого дня. Заголовки, короткі описи та ключові факти допоможуть вам швидко ознайомитися з основними подіями та тенденціями.

Читай також: У Києві презентують вишиванки Залужного, Да Вінчі та військові шеврони

◾️ В України недостатньо зброї, вона потребує більшої допомоги – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що з тією кількістю зброї, яка зараз є у розпорядженні українських сил, Україна не здатна змінити баланс у війні. Читай більше тут ➡

◾️ Український театр для кожного: один квиток за 149₴ до онлайн-театру Dramox

Онлайн-театр Dramox, який запустився в Україні в часі повномасштабного вторгнення, пропонує українцям отримати доступ до понад 300 вистав від українських та світових театрів всього за 149 гривень в місяць.Читай більше тут ➡

◾️ В Україні звільнили всіх обласних військкомів, – Зеленський

11 серпня, відбулося засідання Ради нацбезпеки та оборони за підсумками перевірки військкоматів в Україні за участю глави держави. Він оголосив про рішення, яке було ухвалено: з посад звільнено всіх обласних військкомів.Читай більше тут ➡

◾️ Окупанти випустили по Україні чотири “Кинджали” – ППО збила одну ракету

Війська РФ атакували Україну чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 “Кинджал” з чотирьох літаків МіГ-31К. Силам ППО вдалося збити одну ракету на Київщині.Читай більше тут ➡

◾️ 68% шкіл та вишів в Україні мають укриття — Шмигаль

В Україні 68% освітніх закладів мають укриття різного типу, що дозволяє розмістити там 4,7 мільйона учнів та вчителів. Однак цього недостатньо.Читай більше тут ➡

◾️ В Україні вже відбудували 16 мостів завдяки донорам UNITED24

В Україні у межах ініціативи UNITED24 завдяки донорам вже відбудовано 16 мостів.Читай більше тут ➡

◾️ Кабмін припинив угоду з РФ про роботу залізниці

Кабінет Міністрів України на засіданні 11 серпня 2023 року припинив дію угоди між Україною та Російською Федерацією про координацію діяльності залізничного транспорту.Читай більше тут ➡