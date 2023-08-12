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Італія допоможе з відновленням Спасо-Преображенського собору в Одесі

12.08.2023

З відновленням Спасо-Преображенського собору в Одесі, в який вночі 23 липня влучила російська ракета, допоможе Італія. Для цього італійський уряд залучив дві найавторитетніші інституції країни.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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У заяві вказано, що уряд залучив Міланську трієнале і музей MAXXI в Римі для того, щоб “зібрати найкращі економічні, технічні та культурні ресурси, здатні зробити внесок у реставрацію Спасо-Преображенського собору”. Крім цього, своїм досвідом для розробки проєкту відновлення стін і фресок діляться італійські реставраційні школи.

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