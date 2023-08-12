Привітання з Днем будівельника 2023: вірші та картинки

День будівельника відзначають у другу неділю останнього літнього місяця.

У 2023 році цей день припадає на 13 серпня.

Команда Amazing Ukraine підготувала для вас оригінальні вірші та привітання до свята – День будівельника.

Привітання, картинка з Днем будівельника

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Привітання з Днем будівельника

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Архітектор, муляр, дизайнер, маляр –

Всіх вас вітаємо з Днем будівельника,

Ви сьогодні кожен – ювіляр.

І нехай виконроб сьогодні не лається,

І нехай замовник шкідливий не бурчить.

Сьогодні День будівельника, посвяткую,

Начальство нехай сьогодні не кричить.

Бажаємо вам покірливих замовників,

Виконробів ніжних, як рідна мати.

Жен терплячих, перекурів довгих,

І в руки важкого не брати.

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З Днем будівельника! Шановні майстри, вітаємо вас із професійним святом! Зичимо іти лише вперед, з прагненням змінювати на краще цей світ. А всі, хто вас оточує, нехай допомагають і словом, і ділом. Цікавих об’єктів, гідних винагород і креативних ідей!

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Від щирого серця вітаємо Вас з професійним святом!

Нехай День Будівельника надихає нас на нові професійні звершення, успішну реалізацію проектів, досягнення нових висот! Бажаємо Вам невичерпної енергії, щастя і міцного здоров’я! Хай все задумане нам вдається!

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День будівельника – свято справжніх чоловіків, істинних трудівників та відчайдушних патріотів своєї держави! Саме ваша праця – запорука комфорту та затишку українського народу.

Тож нехай фортуна супроводжує вас у всіх починаннях. Плідної та цікавої роботи і чудових результатів! Бажаємо наполегливо і вдумливо закладати фундамент безхмарного щастя, зводити стіну фінансового благополуччя, проектувати втілення бажань і жваво освоювати технологічні процеси особистісного зростання.

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Привітання з Днем будівельника

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Хочу я вітанням будівельника підтримати,

Щоб міг він по заслугам отримати,

Він кожен день, у будь-яку негоду,

Будує все житло для нашого народу.

Ростуть, завдяки його вправному вмінню,

Мости та лікарні з міцного каміння.

У всіх, будівельник, ти завжди в пошані,

У праці своїй ти для нас нездоланний.

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З Днем будівельника, мій друг –

Приймай сьогодні привітання.

Нехай на все вистачає сили рук,

Нескінченним буде натхнення.

Здоров’я міцного, як залізобетон,

Яким заливаєш ти фундамент.

Удачі тобі великий такий вагон,

Нехай доля тебе любити не перестане!

***

Привітання, картинка з Днем будівельника

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У День будівельника бажаємо вам, шановні професіонали, міцного здоров’я, оптимізму та творчої наснаги, дружного колективу і мудрого керівництва, успішних проектів та фінансової стабільності. Нехай ваша нелегка праця приносить задоволення, впевненість, а життя радує веселими святами, щирими почуттями і реалізацією мрій.

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З Днем будівельника я вас вітаю,

Багато щастя від душі побажаю,

Нехай мрії і плани здійсняться,

Життєва чаша наповниться!

Нехай завжди квітує настрій,

Життя проходить без жалю,

Нехай душа у вас усміхається,

І нехай всім насолоджується!

А ще бажаю удачі, Від роботи повної віддачі!

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Привітання з Днем будівельника

***

Ми живемо всі в будинках,

І не думаєм про те,

Хто зробив ці надбудови,

Хто створив це все усе.

Будівельник, наш ти милий,

Ми вітаєм всі тебе,

Ти герой наш всенародний,

Всі цілуємо тебе!

***

Ламати не будувати – істина тобі відома,

Цемент не вата – засвоїв ти давно.

А отже у цей день заслужено й чесно

Тобі від роботи відпочивати дозволено.

Будівельник – це місія для чесних,

Для тих, хто у своїй справі знає толк.

Ти будуєш для людей простір і місце.

З Днем будівельника тебе.

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З Днем Будівельника! Нехай натхнення буде нескінченне, як хмарочос, характер – твердим, як жорстка арматура, друзі – численними, як цеглини в кладці, життя – прекрасним, як старовинний палац, а здоров’я – міцним, як щойно зданий в експлуатацію об’єкт!

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Якщо хтось тай щось будує,

Тоді він чогось вартує!!!

Щиро вітаємо з Днем будівельника!!!

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Будівельники, у професійне свято бажаємо вам, дорогі майстри кельми, шпателя і дриля, творити, будувати, трудитися, ставити перед собою високі цілі і з посмішкою їх досягати. Богатирського вам здоров’я, бадьорості і прекрасного почуття гумору. Зичимо гідних зарплат і веселої, дружної атмосфери на роботі. А вдома – затишку, ласки, турботи та великої і світлої любові!

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Щасливе майбутнє країні Будуймо!

Величні будівлі для неї Муруймо!

І в бізнесі завжди вершин Досягаймо!

Зі святом сьогодні всіх зодчих Вітаймо!

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Ви будуєте школи, лікарні,

На землю сідають, як птахи,

Фундаменти ваші навіки,

Будівельники – великі чоловіки.

Заводи і фабрики ваші

Димлять і дихають, як чаші.

Все це рук ваших творіння

І пам’ять на всі покоління.

Ми вас вітаємо з поклоном

І дивимося закохано на район наш,

Який будується, швидко росте,

Будівельнику слава і шана за це.

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Привітання, картинка з Днем будівельника