Українська ППО збила загалом 13 «Кинджалів» та понад 20 «Іскандерів»

Сили української ППО збили загалом 13 аеробалістичних ракет «Кинджал», понад 20 балістичних ракет «Іскандер» та С-400, якими Росія обстрілює територію України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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За словами речника командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, росіяни щомісяця виготовляють близько 100 ракет різних типів, серед них і Х-47 «Кинджал». Хоча запас «Кинджалів» у ворога відносно невеликий.

«Щодо вчорашньої (11 серпня 2023 року — ред.) атаки з боку росіян, це були аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал», одну з яких збито в Київській області. Ці ракети можуть збивати засоби протиповітряної оборони, здатні працювати проти балістичних ракет. Таких засобів в Україні небагато, але все ж таки результат є. Уже не один «Кинджал» знищено протиповітряною обороною України. 16 травня — 6 ракет, 16 червня — теж 6, і зараз маємо ще одну. Тобто це вже 13 «Кинджалів» були збито Протиповітряною обороною України. Додайте до них ще понад 20 збитих балістичних ракет, зокрема «Іскандери» та С-400. Враховуючи, що «Кинджал» рухається у небі на величезній швидкості, понад 7 тисяч кілометрів на годину, то часу на його ліквідацію небагато», — розповів Ігнат.

ВІн також відзначив, що об’єкти інфраструктури та військові об’єкти завжди перебувають під прицілом ворога, і вчорашня атака — підтвердження тому, що противник володіє певною інформацією і використовує її. Водночас речник командування Повітряних Сил ЗСУ запевнив, що «українське військове керівництво теж розуміє це, і вживаються всі необхідні заходи, щоб зберегти техніку та особовий склад і щоб якомога менше постраждало цивільне населення».

«Учора росіяни витратили чотири ракети «Кинджал» для вбивства однієї дитини (внаслідок удару РФ 11 серпня 2023 «Кинджалами» по Івано-Франківщині загинув 8-річний хлопчик — ред.). Ворог використовує величезні кошти для виготовлення цих ракет. Чотири ракети коштують десятки мільйонів доларів. Близько 100 ракет різних типів виготовляються щомісяця, серед них і Х-47 «Кинджал». Можливо, ворог визначає пріоритетні цілі для них, тому що в арсеналі противника «Кинджалів» усе ж таки є менше, ніж інших ракет», — констатував Ігнат.

Коментуючи надання Німеччиною нового пакету військової допомоги для України, зокрема, ще двох пускових установок Patriot, речник наголосив, що кожна така допомога — це врятовані життя та інфраструктура, а також знищені ворожі цілі. Тож, за його словами, кількість таких пускових установок треба збільшувати.

Речник командування Повітряних Сил ЗСУ також пояснив, що таке Імітаційні пуски ракет.

«Імітаційні пуски ракет — це електронні радіоімпульси. Це дуже складна ситуація, тому що радіотехнічні війська — один із найтехнологічніших родів Повітряних сил. Техніка та радіолокаційні станції відстежують повітряну обстановку всередині країни, за її межами. Можлива ситуація, що ворог, імовірно, використовує засоби радіоелектронної боротьби, і в небі з’являються цілі, не фізичні, а імітаційні, яких насправді немає. Але, зрештою, ризикувати і перевіряти, яка це ціль — фальшива чи ні ​​— ніхто в цьому випадку не стане. Тому одразу повідомляється, що помічено можливо «Кинджал», адже відповідає швидкість. Якщо виявиться, що це хибна ціль, то відповідно ніхто не страждає», —сказав Юрій Ігнат.