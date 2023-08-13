Українська молодь буде в центрі процесу відновлення країни – Шмигаль

Молодь перебуватиме в центрі процесу відновлення України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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У межах заходу глава уряду подякував молодим людям, які захищають Україну на передовій, волонтерять і роблять все можливе для перемоги.

«Маємо бути гідні подвигу наших героїв. Для цього вже зараз готуємося до відновлення нашої країни. Українська молодь буде в центрі цього процесу. Маємо відновити все за принципом «краще, ніж було», – наголосив він.

За словами Шмигаля, це потребуватиме нестандартних, креативних підходів, які можуть запропонувати молоді українці.

Як зауважив прем’єр, українська молодь є однією з найбільш кмітливих, креативних й амбітних у світі. Вона рухає вперед українську націю та цілий світ.

Шмигаль привітав учасників форуму з Міжнародним днем молоді й побажав молодим людям сил і витримки, щоб подолати всі виклики та зробити Україну найкращою у світі державою.