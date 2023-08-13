На свято Яблучного Спасу у ТЦ Gorodok Gallery пройде Український Ярмарок

19 серпня Яблучний Спас та день Пасічника України у ТЦ Gorodok Gallery відсвяткують Українським Ярмарком з повним зануренням до української автентичної культури і розвагами для всієї родини. Всі події на святі – безкоштовні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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19 серпня в Україні споконвіку відзначається Яблучний Спас або Свято Преображення. Це давнє свято врожаю наших пращурів та одне з останніх великих свят літа, тому за народними звичаями його заведено відзначати відвідуванням церкви, походами по гостях, освяченням яблук, груш, хліба цього врожаю та веселими іграми. Дуже важливим свято Спаса було для пасічників, тому зараз 19 серпня є офіційним днем Пасічника України. Крім інших традицій, напередодні Спаса існував звичай пригощати маленькими пайками меду сусідів, вдів та сиріт.

Зануритися до атмосфери святкування справжнього українського Спаса та глибше пізнати автентичні українські традиції можна на Українському Ярмарку у ТЦ Gorodok Gallery. Тут буде цікаво і дорослим, і дітям! Наприкінці свята ТЦ Gorodok Gallery разом з партнерами пропонує взяти участь у Благодійному Аукціоні на збір шприців, знеболювальних та кровоспинних медикаментів в ампулах.

У безкоштовній програмі святкування:

1 поверх біля LED-сходинок з 12:00 до 16:00:

12:00 Анонс святкової програми та рекламний анонс від ведучого.

Проводить тематичні конкурси з призами.

Танцювальні та пісенні батли для дорослих та дітей.

Традиційний ярмарковий атракціон “Яйцелов” . Приз найспритнішому відвідувачу!

13:00 Театралізовано-інтерактивна вистава від театру-студії «Колоритми» «ЯРМАРКОВИЙ СПАС» – де глядач не просто спостерігач, а безпосередньо стає учасником.

Театралізоване дійство “Спасові Дивограї” за участі міфологічних слов’янських персонажів: Лада – любов, Мокоша-земля, Спас-урожайник.

Обрядові розваги – Дідуха величання

Ігрова програма Жнивограй

14:00 Виступ від артиста оригінального жанру Артема Тищенко з номером “Жонгляж-Еквілібр”

14:40 Театралізоване інтерактивне обрядове дійство “Щоб СИЛА Ярила усіх ворогів скосила”

Посвята у воїни світла

КОЗАКДВІЖ – змагання сильних, спритних, завзятих

Обрядове дійство: Всі сили природи нам на допомогу – Закликаймо Нашу Перемогу!

15:30 Вручення призу “За реєстрацію” на свято через реєстраційну форму в інтернеті.

15:40 Аукціон! Збір Знеболюючих та кровоспинних медикаментів в ампулах для ЗСУ.

2 поверх зона фудкорту з 12:00 до 16:00:

12:00-16:00 Тематичні безкоштовні майстер-класи для всієї родини:

Лялька-Мотанка – оберіг родини та домівки.

Букет-оберіг – захищає родину від біди.

Свічникарство. Свіча, як втілення небесного вогню. Зроблена власними руками воскова свічка зігріє теплом, дарує спокій і затишок у домівці.

Карамельні яблучка традиційні українські смаколики.

12:00-16:00 Розваги для дітей з аніматорами, в українських костюмах.

14:00 Гра Музичний Квіз для дорослих (за реєстрацією).

Фасад біля бокового входу в ТЦ Городок з 12:00 до 16:00:

Святковий ярмарок, де відвідувачі зможуть придбати товари декору та хендмейду від українських майстрів.

Зона стрільби з луку від Історичного театру фехтування Камелот.

Ростові ляльки та аніматори.

Фотозона. Біля ярмарку буде розташована безкоштовна фотозона з українськими козаками.

5 причини піти на свято Яблучного Спасу у ТЦ Gorodok Gallery:

Прекрасний варіант гарно провести час всією родиною чи розважитись з друзями

Дізнатись щось нове про українську культуру та традиції

Навчитись чомусь цікавому на безкоштовних майстер-класах

Виграти призи

Долучитись до допомоги ЗСУ

ЩО: Український Ярмарок до Дня Спасу, Дня Українського Пасічника,

Де: ТЦ Gorodok Gallery, проспект Степана Бандери, 23

Коли: 19.08.2023 12:00 – 16:00

Вартість: безкоштовно для відвідувачів