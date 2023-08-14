Привітання з Медовим Спасом 2023, Маковея: вірші та картинки

Медовий Спас або, по народному, Маковея, у 2023 році традиційно відзначають 14 серпня. В цей день красиві кошики з медом маком та традиційними букетами польових квітів освячуються в храмі.
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Команда Amazing Ukraine підготувала для вас оригінальні вірші та привітання до свята – Маковея.
Привітання з Медовим Спасом 2023, Маковея
З днем Маковея 2023
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Привітання з Медовим Спасом 2023
Привітання з Медовим Спасом 2023
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Нехай цей Медовий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить нехай життя красивим.
Нехай здоров’я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
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Свято українське, Спас медовий!
Настав на радість людям!
Зібраний врожай садовий:
Мед на славу, смак-чудовий!
Зануримося в річку, море,
Змиємо з душ печаль земну!
Нехай сім’я не знає горя,
Віримо в благодать святу!
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Привітання з Медовим Спасом 2023
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Маковей, Медовий Спас
меду смачного припас.
У пасічника-бджоляра
стільники із воску повні добра!..
Липовий, гречаний мед
у храм святити несе народ.
Тож збираймося і ми,
щоб бути добрими людьми!
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З днем Маковея 2023
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Приймайте найщиріші побажання з Медовим Спасом, святом, яке потрібно відзначити яскраво, з вірою в майбутнє. Хочу побажати успіху в житті і захисту Господа, впевненості у світлому майбутньому, яке неодмінно має настати. Нехай ніколи не буде болю і негод, а в серці завжди буяє літо!
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Бджоли весело дзижчать
Червоніють маки,
Люди в храмах святять мед,
Дозрівають злаки.
Вас вітаю дуже щиро
З Маковеєм, Спасом!
Аби вам зустріти зиму
з солодким запасом
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Нехай Перший Спас подарує твому серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров’ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!
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Вітаю всю вашу родину з Медовим Спасом! У таке світле свято хочеться побажати щастя і успіху, внутрішньої гармонії і спокою. Нехай Господь неодмінно захистить вас від випробувань і труднощів, а натомість подарує багато шансів для того, щоб досягти поставленої мети.
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З Медовим Спасом я вітаю всіх!
І шлю молитви в благодатне небо.
Від зла і горя, Господи, спаси!
Скуштуйте хліба з ароматним медом!
Хай ангел відведе нас від біди,
Життя хай буде з присмаком медовим,
З Медовим Спасом я вітаю всіх!
Смакуйте мед і будьте всі здорові!
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Привітання з Медовим Спасом 2023
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Вітаю тебе з Першим Спасом! Бажаю, щоб кожен твій день, подібно до дня маленької бджоли, був наповнений корисною працею. Щоб твій дім був повен, як соти. Щоб життя було солодким, як мед, і освячене Божою Благодаттю, як і Дари в цей день.
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Спас медовий настає,
Благодать він нам несе.
Солодкий мед нехай смакує
Й життя солодке вам дарує!
Перший Спас Медовий –
Будьте всі здорові!
Зберемо врожай багатий,
Бджілка нас вітає з святом!
Пригощайтесь медом, люди!
Спас медовий кличе всіх!
Хай життя солодким буде,
І здоровим буде рік!
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Проводжаємо літо, Медовий Спас прийшов! Нехай буде ваше життя зі смаком кращих сортів янтарного меду і присмаком макового пирога! Гуркіт дзвону оновлять вас для благодаті і подій нових! Медової погоди вашому дому! Квіткової та солодкої любові!
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Ось і літо відлітає,
Першим медом пригощає,
Радість хай не відпускає,
Стіл урочистий накриває!
Хай несе благословення
Перший Спас, Медовий Спас,
І відмінним настроєм
Нагородить нехай вас!
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Привітання з Медовим Спасом 2023Привітання з Медовим Спасом 2023
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Славне свято – Спас Медовий! У цей день все солодко. Так нехай же всі ваші дні будуть такими ж: яскравими, легкими і солодкими! Бажаю всім, хто неодружений – одружитися, а тим, хто у сварці – помиритися. Будьте щасливі!
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Привітання з Медовим Спасом 2023