Привітання з Медовим Спасом 2023, Маковея: вірші та картинки

Медовий Спас або, по народному, Маковея, у 2023 році традиційно відзначають 14 серпня. В цей день красиві кошики з медом маком та традиційними букетами польових квітів освячуються в храмі.

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Команда Amazing Ukraine підготувала для вас оригінальні вірші та привітання до свята – Маковея.

Привітання з Медовим Спасом 2023, Маковея

З днем Маковея 2023

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Привітання з Медовим Спасом 2023

Привітання з Медовим Спасом 2023

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Нехай цей Медовий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить нехай життя красивим.

Нехай здоров’я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

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***

Свято українське, Спас медовий!

Настав на радість людям!

Зібраний врожай садовий:

Мед на славу, смак-чудовий!

Зануримося в річку, море,

Змиємо з душ печаль земну!

Нехай сім’я не знає горя,

Віримо в благодать святу!

***

Привітання з Медовим Спасом 2023

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Маковей, Медовий Спас

меду смачного припас.

У пасічника-бджоляра

стільники із воску повні добра!..

Липовий, гречаний мед

у храм святити несе народ.

Тож збираймося і ми,

щоб бути добрими людьми!

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З днем Маковея 2023

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Приймайте найщиріші побажання з Медовим Спасом, святом, яке потрібно відзначити яскраво, з вірою в майбутнє. Хочу побажати успіху в житті і захисту Господа, впевненості у світлому майбутньому, яке неодмінно має настати. Нехай ніколи не буде болю і негод, а в серці завжди буяє літо!

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***

Бджоли весело дзижчать

Червоніють маки,

Люди в храмах святять мед,

Дозрівають злаки.

Вас вітаю дуже щиро

З Маковеєм, Спасом!

Аби вам зустріти зиму

з солодким запасом

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Нехай Перший Спас подарує твому серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров’ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!

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Вітаю всю вашу родину з Медовим Спасом! У таке світле свято хочеться побажати щастя і успіху, внутрішньої гармонії і спокою. Нехай Господь неодмінно захистить вас від випробувань і труднощів, а натомість подарує багато шансів для того, щоб досягти поставленої мети.

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З Медовим Спасом я вітаю всіх!

І шлю молитви в благодатне небо.

Від зла і горя, Господи, спаси!

Скуштуйте хліба з ароматним медом!

Хай ангел відведе нас від біди,

Життя хай буде з присмаком медовим,

З Медовим Спасом я вітаю всіх!

Смакуйте мед і будьте всі здорові!

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Привітання з Медовим Спасом 2023

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Вітаю тебе з Першим Спасом! Бажаю, щоб кожен твій день, подібно до дня маленької бджоли, був наповнений корисною працею. Щоб твій дім був повен, як соти. Щоб життя було солодким, як мед, і освячене Божою Благодаттю, як і Дари в цей день.

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Спас медовий настає,

Благодать він нам несе.

Солодкий мед нехай смакує

Й життя солодке вам дарує!

Перший Спас Медовий –

Будьте всі здорові!

Зберемо врожай багатий,

Бджілка нас вітає з святом!

Пригощайтесь медом, люди!

Спас медовий кличе всіх!

Хай життя солодким буде,

І здоровим буде рік!

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Проводжаємо літо, Медовий Спас прийшов! Нехай буде ваше життя зі смаком кращих сортів янтарного меду і присмаком макового пирога! Гуркіт дзвону оновлять вас для благодаті і подій нових! Медової погоди вашому дому! Квіткової та солодкої любові!

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Ось і літо відлітає,

Першим медом пригощає,

Радість хай не відпускає,

Стіл урочистий накриває!

Хай несе благословення

Перший Спас, Медовий Спас,

І відмінним настроєм

Нагородить нехай вас!

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Привітання з Медовим Спасом 2023 Привітання з Медовим Спасом 2023

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Славне свято – Спас Медовий! У цей день все солодко. Так нехай же всі ваші дні будуть такими ж: яскравими, легкими і солодкими! Бажаю всім, хто неодружений – одружитися, а тим, хто у сварці – помиритися. Будьте щасливі!

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Привітання з Медовим Спасом 2023