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Внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено 113 будівель

14.08.2023

Внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено 113 будівель.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомили в Одеській міській раді.

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Внаслідок падіння уламків та вибухової хвилі в Одесі постраждало 113 будинків, з них 7 закладів освіти один з яких — памʼятник архітектури. Обстеження будинків продовжується, — зазначають в повідомленні.

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що в більшості пошкоджених будинків вибуховою хвилею вибило скло. Також уламки ракети впали на дах гуртожитку в центрі міста, спалахнула пожежа, яку вдалося оперативно загасити.

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