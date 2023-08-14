Внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено 113 будівель.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомили в Одеській міській раді.

Читай також: Латвія приєдналась до декларації G7 про “гарантії безпеки” для України

Внаслідок падіння уламків та вибухової хвилі в Одесі постраждало 113 будинків, з них 7 закладів освіти один з яких — памʼятник архітектури. Обстеження будинків продовжується, — зазначають в повідомленні.

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що в більшості пошкоджених будинків вибуховою хвилею вибило скло. Також уламки ракети впали на дах гуртожитку в центрі міста, спалахнула пожежа, яку вдалося оперативно загасити.