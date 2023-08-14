Повінь – зміна системи

Menu
Close

Міністр фінансів Німеччини вперше приїхав до України

14.08.2023

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер приїхав до України. Це його перший візит від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

Читай також: В Україні звільнили всіх обласних військкомів, – Зеленський

“Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною. Сьогодні також будемо дивитися в майбутнє”, — заявив посадовець, прибувши до Києва.

Лінднер вказав, що під час візиту хоче “обговорити конкретно”, як федеральне міністерство фінансів може підтримати Україну.

  • В українські підземні сховища вже закачали понад 12,3 млрд кубів газу
  • Німецька Rheinmetall до кінця року поставить в Україну безпілотну систему Luna
  • Українська молодь буде в центрі процесу відновлення країни – Шмигаль
  • Українська ППО збила загалом 13 «Кинджалів» та понад 20 «Іскандерів»
  • Начальник Штабу оборони Великої Британії прибув до Києва та зустрівся з Залужним
  • Італія допоможе з відновленням Спасо-Преображенського собору в Одесі
  • Греція приєдналась до гарантій безпеки для України
  • Греція приєдналась до гарантій безпеки для України
  • 68% шкіл та вишів в Україні мають укриття — Шмигаль
  • Кабмін припинив угоду з РФ про роботу залізниці
 