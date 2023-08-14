Міністр фінансів Німеччини вперше приїхав до України

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер приїхав до України. Це його перший візит від початку повномасштабного вторгнення РФ.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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“Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною. Сьогодні також будемо дивитися в майбутнє”, — заявив посадовець, прибувши до Києва.
Лінднер вказав, що під час візиту хоче “обговорити конкретно”, як федеральне міністерство фінансів може підтримати Україну.
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