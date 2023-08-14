Український фільм “Степне” Марини Вроди відзначили за найкращу режисерську роботу на фестивалі в Локарно

Перший повнометражний фільм Марини Вроди “Степне” отримав нагороду “Пардо” — за найкращу режисерську роботу на Міжнародному кінофестивалі у Локарно (Швейцарія).

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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У своїй промові Врода подякувала членам журі та всій своїй міжнародній знімальній команді. Режисерка також згадала кінематографістів, які зараз на фронті, та членів команди, що були вбиті під час повномасштабного вторгнення.

“Степне” — це історія кількох днів життя літнього чоловіка, який приїжджає в українське село Степне, щоб доглядати за своєю мамою при смерті.

“Момент прощання та зникнення дуже цікавить мене, оскільки я спостерігаю, як відходить частина минулого моєї країни та минулого моїх батьків. Зникома природа старих українських сіл, люди, які ще живуть там, але поза системою — все це несе в собі красу вмирання, що вражає”, — пояснювала режисерка.

Організатори кінофестивалю назвали стрічку “кінематографічним шедевром, який залишає незгладимий відбиток у психіці”.

“Занурюючись у душу українського села, Марина Врода створює приголомшливий фільм із глибоким змістом, попри мінімалістичний сюжет. Візуальна симфонія, яка розгортається в цій кінематографічній оповіді, захоплює на всіх рівнях; це і приємно для очей, і стимулює розум”, — йдеться на сайті МКФ у Локарно.