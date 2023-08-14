Франція за 2023 рік підготувала шість тисяч українських військових

Франція допомогла з підготовкою у навчаннях шести тисяч українських військових в межах поставленого плану на поточний рік.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Бабель.
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“Вже в серпні ми досягли мети, яку поставили перед собою на рік, підготувавши шість тисяч українських військових, розподілених між Францією і Польщею», — зазначив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню і запевнив, що Франція продовжить допомагати Україні, зокрема з військовою технікою та боєприпасами”.
За словами, Україна щомісяця отримує від Франції партію 155-мм артилерійських боєприпасів, Париж також допомагає з постачанням засобів протиповітряної оборони.
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