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Франція за 2023 рік підготувала шість тисяч українських військових

14.08.2023

Франція допомогла з підготовкою у навчаннях шести тисяч українських військових в межах поставленого плану на поточний рік.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Бабель.

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“Вже в серпні ми досягли мети, яку поставили перед собою на рік, підготувавши шість тисяч українських військових, розподілених між Францією і Польщею», — зазначив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню і запевнив, що Франція продовжить допомагати Україні, зокрема з військовою технікою та боєприпасами”.

За словами, Україна щомісяця отримує від Франції партію 155-мм артилерійських боєприпасів, Париж також допомагає з постачанням засобів протиповітряної оборони.

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