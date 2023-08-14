До Дня українського кіно у Варшаві відбудеться міжнародний фестиваль “Бруківка”

До Дня українського кіно у вересні шостий Міжнародний кінофестиваль “Бруківка” відбудеться у столиці Польщі Варшаві. На ньому покажуть світові та українські кінострічки короткого формату.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.
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Зазначається, що покази міжнародної та української конкурсних програм короткого метру шостого Кам’янець-Подільського Міжнародного кінофестивалю “Бруківка” відбудуться 8 та 15 вересня.
Початок події запланований на 18:00. Вхід для відвідувачів буде вільний.
У Держкіно додали, що цьогоріч кінофестиваль “Бруківка” відбудеться одночасно у Варшаві, німецькому Варендорфі та українських містах Кам’янець-Подільський, Бровари та Одесі.
До складу журі увійшли:
- колишня генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич;
- голова правління Української кіноакадемії;
- продюсерка Ольга Бесхмельниціна;
- продюсерка, президентка Міжнародного кінофестивалю “Cannes 7th Art Awards” Анара Мусрепова;
- український кінодіяч та режисер Сергій Зленко;
- кінокритик Олександр Гусєв;
- директор фестивалю незалежного українського кіно “Бардак” Антон Фролов;
- режисер та продюсер Кирило “КІР” Жаровський.
За результатами оцінок журі учасники отримають дипломи та символічне Гран-прі у розмірі 15 000 гривень від оргкомітету фестивалю.
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