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До Дня українського кіно у Варшаві відбудеться міжнародний фестиваль “Бруківка”

14.08.2023

До Дня українського кіно у вересні шостий Міжнародний кінофестиваль “Бруківка” відбудеться у столиці Польщі Варшаві. На ньому покажуть світові та українські кінострічки короткого формату.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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Зазначається, що покази міжнародної та української конкурсних програм короткого метру шостого Кам’янець-Подільського Міжнародного кінофестивалю “Бруківка” відбудуться 8 та 15 вересня.

Початок події запланований на 18:00. Вхід для відвідувачів буде вільний. 

У Держкіно додали, що цьогоріч кінофестиваль “Бруківка” відбудеться одночасно у Варшаві, німецькому Варендорфі та українських містах Кам’янець-Подільський, Бровари та Одесі.

До складу журі увійшли:

  • колишня генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич;
  • голова правління Української кіноакадемії; 
  • продюсерка Ольга Бесхмельниціна; 
  • продюсерка, президентка Міжнародного кінофестивалю “Cannes 7th Art Awards” Анара Мусрепова; 
  • український кінодіяч та режисер Сергій Зленко; 
  • кінокритик Олександр Гусєв; 
  • директор фестивалю незалежного українського кіно “Бардак” Антон Фролов; 
  • режисер та продюсер Кирило “КІР” Жаровський.

За результатами оцінок журі учасники отримають дипломи та символічне Гран-прі у розмірі 15 000 гривень від оргкомітету фестивалю.

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