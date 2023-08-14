Україна отримає від Норвегії системи Cortex Typhon C-UAS для боротьби з дронами

Українські військові отримають від Норвегії нові системи для протидії безпілотникам CORTEX TyphonC-UAS.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив норвезький уряд у понеділок, 14 серпня.
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Вартість контракту оцінюється у 740 млн норвезьких крон (понад 70 млн доларів – ред.). Він фінансується через очолюваний Великою Британією Міжнародний фонд для України (IFU).
“Це значно посилить український потенціал боротьби з безпілотниками та допоможе захистити українське населення та інфраструктуру”, – заявив директор компанії Kongsberg DA Ерік Лі.
Cortex Typhon C-UAS – це нещодавно розроблена система боротьби з дронами, зібрана з компонентів Teledyne Flir, Kongsberg і бронетехніки. Збройні сили Норвегії передали машини Dingo, кулемети та боєприпаси.
Нагадаємо, у липні Норвегія оголосила про передачу Україні чергового пакета військової допомоги, який включає в себе дві зенітні установки NASAMS.
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