Повінь – зміна системи

Menu
Close

Україна отримає від Норвегії системи Cortex Typhon C-UAS для боротьби з дронами

14.08.2023

Українські військові отримають від Норвегії нові системи для протидії безпілотникам CORTEX TyphonC-UAS.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив норвезький уряд у понеділок, 14 серпня.

Читай також:  Франція за 2023 рік підготувала шість тисяч українських військових

Вартість контракту оцінюється у 740 млн норвезьких крон (понад 70 млн доларів – ред.). Він фінансується через очолюваний Великою Британією Міжнародний фонд для України (IFU).

“Це значно посилить український потенціал боротьби з безпілотниками та допоможе захистити українське населення та інфраструктуру”, – заявив директор компанії Kongsberg DA Ерік Лі.

Cortex Typhon C-UAS – це нещодавно розроблена система боротьби з дронами, зібрана з компонентів Teledyne Flir, Kongsberg і бронетехніки. Збройні сили Норвегії передали машини Dingo, кулемети та боєприпаси.

Нагадаємо, у липні Норвегія оголосила про передачу Україні чергового пакета військової допомоги, який включає в себе дві зенітні установки NASAMS.

  • В українські підземні сховища вже закачали понад 12,3 млрд кубів газу
  • Німецька Rheinmetall до кінця року поставить в Україну безпілотну систему Luna
  • Українська молодь буде в центрі процесу відновлення країни – Шмигаль
  • Українська ППО збила загалом 13 «Кинджалів» та понад 20 «Іскандерів»
  • Начальник Штабу оборони Великої Британії прибув до Києва та зустрівся з Залужним
  • Італія допоможе з відновленням Спасо-Преображенського собору в Одесі
  • Греція приєдналась до гарантій безпеки для України
  • В України недостатньо зброї, вона потребує більшої допомоги – Дуда
  • Український театр для кожного: один квиток за 149₴ до онлайн-театру Dramox
  • У Миколаєві оцифрують колекцію Очаківського музею мариністичного живопису
  • Україна відкрила нові маршрути з чорноморських портів
  • 68% шкіл та вишів в Україні мають укриття — Шмигаль
  • Кабмін припинив угоду з РФ про роботу залізниці
 