США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн

Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $200 млн.
Про це інформує Amazing Ukraine.
Читай також: Франція за 2023 рік підготувала шість тисяч українських військових
“Сьогодні ми оголошуємо про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, покликаний допомогти Україні у захисті своєї території і свого народу”, – повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.
До пакета входять:
- боєприпаси для протиповітряної оборони;
- артилерійські снаряди;
- протитанкові засоби:
- додаткове обладнання для розмінування.
“Росія почала цю війну і може закінчити її в будь-який момент, вивівши свої війська з України і припинивши свої жорстокі напади. Поки вона цього не зробить, Сполучені Штати, наші союзники і партнери будуть єдині з Україною, і так довго, як це буде потрібно”, – заявив держсекретар США.
- В українські підземні сховища вже закачали понад 12,3 млрд кубів газу
- Німецька Rheinmetall до кінця року поставить в Україну безпілотну систему Luna
- Українська молодь буде в центрі процесу відновлення країни – Шмигаль
- Українська ППО збила загалом 13 «Кинджалів» та понад 20 «Іскандерів»
- Начальник Штабу оборони Великої Британії прибув до Києва та зустрівся з Залужним
- Італія допоможе з відновленням Спасо-Преображенського собору в Одесі
- Греція приєдналась до гарантій безпеки для України
- В України недостатньо зброї, вона потребує більшої допомоги – Дуда
- Український театр для кожного: один квиток за 149₴ до онлайн-театру Dramox
- У Миколаєві оцифрують колекцію Очаківського музею мариністичного живопису
- Україна відкрила нові маршрути з чорноморських портів
- 68% шкіл та вишів в Україні мають укриття — Шмигаль
- Кабмін припинив угоду з РФ про роботу залізниці