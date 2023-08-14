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США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн

14.08.2023

Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $200 млн.

Про це інформує Amazing Ukraine.

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“Сьогодні ми оголошуємо про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, покликаний допомогти Україні у захисті своєї території і свого народу”, – повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

До пакета входять:

  • боєприпаси для протиповітряної оборони;
  • артилерійські снаряди;
  • протитанкові засоби:
  • додаткове обладнання для розмінування.

“Росія почала цю війну і може закінчити її в будь-який момент, вивівши свої війська з України і припинивши свої жорстокі напади. Поки вона цього не зробить, Сполучені Штати, наші союзники і партнери будуть єдині з Україною, і так довго, як це буде потрібно”, – заявив держсекретар США.

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