В ГУР попередили, що РФ накопичує озброєння для ударів по енергосистемі України

В осінньо-зимовий період росія знову має намір атакувати нашу критичну інфраструктуру, зокрема енергосистему. Для цього росіяни накопичують озброєння та проводять розвідку для визначення пріоритетних об’єктів на території нашої держави.

Як передає Amazing Ukraine, про це в інтерв’ю OBOZREVATEL повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

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“Тому нам теж треба готуватись та посилювати захист наших міст і громад. Власне, ми це і робимо”, – зазначив він.

Скібіцький підтвердив, що Росія намагатиметься відправити Україну в блекаут, використовуючи ракетне озброєння та дрони далекого радіуса типу Shahed.

При цьому представник ГУР зазначив, що російські бойові безпілотники “Ланцети”, які призначені для ураження наших систем ППО, артилерії та інших видів зброї на фронті, є проблемою для нашої армії, але йде пошук ефективного захисту від них.

“FPV-дрони довели свою ефективність на полі бою. Це дешева і ефективна зброя. І ми, і ворог працюємо в напрямку того, щоб налагодити виробництво та системну підготовку операторів”, – додав він.

У День Незалежності України 24 серпня 2023 року Росія може влаштувати масовану ракетну атаку.

Також це може статися на день раніше, або на день пізніше. Або тривати кілька днів у кілька хвиль, сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.