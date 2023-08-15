Пентагон оприлюднив список зброї, яку передадуть Україні

Міністерство оборони США розкрило деталі нового пакету військової допомоги на 200 млн доларів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє ua.news.

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Зазначається, що в пакеті передбачено:

ракети для Patriot та HIMARS

артилерійські снаряди калібру 105 та 155 мм

танкові снаряди калібру 120 мм

протитанкові ракетні системи Javelin та TOW

37 тактичних тягачів

58 водовозів

понад 12 млн патронів та гранат

обладнання для розмінування, снаряди для розчищення перешкод та запчастини для техніки.

Нагадаємо, держсекретар США 14 серпня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів.

Президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на 40 млрд доларів додаткових бюджетних видатків, з яких значна частина коштів призначена для допомоги Україні.

Загальний обсяг допомоги США Україні вже сягнув $66,2 млрд, з яких частка військової допомоги становить $43,1 млрд, частка економічної підтримки – $20,5 млрд, і ще $2,6 млрд становить гуманітарна допомога.