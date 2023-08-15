Пентагон оприлюднив список зброї, яку передадуть Україні

Міністерство оборони США розкрило деталі нового пакету військової допомоги на 200 млн доларів.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє ua.news.
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Зазначається, що в пакеті передбачено:
- ракети для Patriot та HIMARS
- артилерійські снаряди калібру 105 та 155 мм
- танкові снаряди калібру 120 мм
- протитанкові ракетні системи Javelin та TOW
- 37 тактичних тягачів
- 58 водовозів
- понад 12 млн патронів та гранат
- обладнання для розмінування, снаряди для розчищення перешкод та запчастини для техніки.
Нагадаємо, держсекретар США 14 серпня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів.
Президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на 40 млрд доларів додаткових бюджетних видатків, з яких значна частина коштів призначена для допомоги Україні.
Загальний обсяг допомоги США Україні вже сягнув $66,2 млрд, з яких частка військової допомоги становить $43,1 млрд, частка економічної підтримки – $20,5 млрд, і ще $2,6 млрд становить гуманітарна допомога.
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