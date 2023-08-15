Нічна ракетна атака на Україну: вибухи у Львові, Луцьку, Дніпрі – є загиблі

Вночі, 15 серпня, рф завдала чергового масованого ракетного удару по областях, містах та селах України. У Повітряних силах заявляли, зокрема, про пуски ворогом крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря.
Пізніше військові заявили також про пуски ракет росіянами по Україні з Міллерового району авіацією Ту-22 М3.
Про це інформує Amazing Ukraine.
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▪️Волинь. На жаль, внаслідок ракетного удару загинуло троє працівників підприємства, ще троє – поранені.
Триває ліквідація наслідків, людям надається уся необхідна допомога.
▪️Львівська область. Місто Львів, уламки ракет впали на житлові багатоповерхівки, постраждали люди, пошкоджені будинки довкола.
У двох селах біля Львова пошкоджені 10 будинків та транспортні засоби.
Попередньо відомо про 10 потерпілих.
▪️Івано-Франківська область. Уламки ракети впали на приватний будинок в Коломийському районі, пошкоджені також дві господарські споруди поруч.
▪️Дніпропетровська область. Місто Дніпро, внаслідок прильотів поранення отримали дві людини – працівники підприємтсва. Також пошкоджений спортивний комплекс, де щодня займаються діти.
▪️Черкаська область.
Під прицілом місто Сміла. Серед уражених об’єктів – територія медзакладу.
Пошкоджені також мережі водо- і теплопостачання. Частина міста наразі без води.
▪️Запорізька область.
В одному з сіл Запорізького району ракета влучила у стадіон гімназії, пошкоджено будівлю навчального закладу, житлові будинки, будівлю дитсадку.
▪️Донецька область.
Місто Краматорськ, влучання у продуктовий склад. Загинула людина, ще одна – отримала поранення.
Усі постраждалі люди отримують допомогу. Співчуття родинам та близьким загиблих.
На місці в областях працюють начальники ОВА, місцева влада, перебувають усі необхідні служби.
“Спроби росіян щодня і щоночі посіяти паніку і терор, обстрілюючи наші мирні громади — лише підтвердження нелюдської сутності окупантів” – зазначає Київська обласна військова адміністрація.
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