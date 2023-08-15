За програмою “єОселя” видано 2,5 тис. іпотечних кредитів на 3,4 млрд гривень

В межах програми доступної іпотеки “єОселя” видано 2 450 пільгових іпотечних кредитів на загальну суму 3,418 млрд гривень.

Як передає Amazing Ukraine, про це пише видання Українськi Новини.

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“2450 родин отримали кредити на суму 3,418 млрд грн в рамках урядової програми “єОселя” з моменту її старту. За минулий тиждень видано 108 кредитів на суму 150,6 млн гривень, серед отримувачів: 78 військовослужбовців та силовиків, 10 педагогів, 17 медиків та науковців, 3 родини без власного житла”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у 2023 році в рамках програми “єОселя” планується надати 12-15 тис. пільгових іпотечних кредитів.