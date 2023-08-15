В Україні посилять перевірки при виїзді чоловіків за кордон

Державна прикордонна служба та Міністерство оборони налагоджують співпрацю щодо інформаційного обміну щодо військовозобов’язаних осіб. Така ініціатива спрямована на те, щоб запобігти спробам використання підроблених документів та усунути корупційні ризики при виїзді громадян за межі країни.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі “Українській правді”.

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Обмін базами даних між прикордонниками та військовими передбачено планом заходів, спрямованим на усунення причин корупції у ТЦК. Запропонувало цей план Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Тобто тепер прикордонники під час перевірки документів для виїзду знатимуть, чи видавали їх конкретній людині у конкретному військкоматі.

Демченко зазначив, що у пунктах пропуску на кордонах з 24 лютого 2022 року викрили вже понад 6100 громадян, які намагалися виїхати з України за підробленими документами, які нібито видавалися ТЦК.

У майбутньому очікується, що перевіряти документи можна буде в режимі онлайн, адже здійснюватиметься інформаційний обмін. Наразі програмне забезпечення для цього проходить етап тестування. Крім того, йдеться про обговорення критеріїв допуску співробітників ТЦК до баз ДПСУ і навпаки.

При цьому бази даних не систематизуватимуться, ні об’єднуватимуться. Два відомства матимуть змогу обмінюватись інформацією щодо певних осіб. Насамперед йдеться про військовозобов’язаних чоловіків.