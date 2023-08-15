У День Незалежності українці по всьому світу утворять живі «ланцюги єдності» 

У День Незалежності українці зі всього світу та люди, які підтримують Україну, виходитимуть на центральні вулиці міст і братимуться за руки, щоб утворити живі «ланцюги єдності».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“Головна мета проєкту “Ланцюг Єдності” – привернути увагу світу до України ще раз, згуртувати міжнародну спільноту навколо нашої країни і під час акції подякувати державам, у яких зараз перебувають українці, за допомогу”, – зазначає пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Для того, щоб взяти участь у акції, необхідно перейти за посиланням, знайти на мапі своє місто та відмітити на центральній вулиці точне місце, де ви плануєте стояти. Побачивши цю позначку, інші учасники зможуть стати пліч-о-пліч. Так само можна знайти позначки тих, хто вже відмітився, і зайняти місце поруч, щоб продовжити ланцюг.