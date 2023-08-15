Привітання з Яблучним Спасом 2023: вірші та картинки

Преображення Господнє або, як кажуть у народі, – Яблучний Спас, у 2023 році традиційно відзначають 19 серпня.
Команда Amazing Ukraine підготувала для вас оригінальні вірші та привітання до свята – Яблучний Спас.
Привітання з Яблучним Спасом 2023
***
У цей яблуневий серпень
Комори повні врожаю
Сонцем радісним зігріті,
Червоні яблука великі.
На долоньці у дитини
Сонечко лежить яскраве,
Біля яблуньок драбини –
В кошик яблучко духмяне!
Тож вітаю Вас зі Спасом,
Щастя зичу та добра,
Щоб серпневим поцілунком,
Теплою була зима!
***
Картинка з Яблучним Спасом 2023Вірші з Яблучним Спасом
***
Другий Спас – серпневе свято,
Час збирати врожаї,
Янтарем згасає літо…
Теплих зим бажаю всім!
***
Читай також: Привітання з Днем пасічника України: вірші, картинки та побажання
***
Вітаю з цим світлим і по-справжньому великим святом! Нехай Преображення Господнє наповнить ваші серця добротою, любов’ю і прожене всі негаразди! Це світле свято, що дарує надію і віру, тому насолоджуйтесь ним, як насолоджуєтеся свіжими серпневими яблучками!
***
Привітання з Яблучним Спасом 2023
***
Вітаємо всіх християн з одним із найважливіших днів у році. Сьогодні один з Спасів – Яблучний, відомий так само як Преображення Господнє. Нехай же цей день, який знаменує собою радісну подія буде радісним для кожного з нас і тільки зміцнить нас у своїй вірі.
***
Читай також: Доброго ранку: вітання, побажання, привітання, картинки та листівки
Картинки з Яблучним Спасом 2023Картинка з Яблучним Спасом 2023
***
Вітаю з Яблучним Спасом і всім серцем бажаю медового смаку щастя у житті, соковитих і смачних яблук у кошику, звільнення душі від усього сумного і недоброго. Нехай цей день наповнить тебе силами і здоров’ям, нехай Господь пошле тобі всіх благ і чистих надій.
***
Є привід до радості сьогодні:
Преображення Господнє!
Поставши в сяючих шатах,
Господь тим, хто просить, дав надію.
І день цей, з давніх тих часів,
Сліпучим світлом осяяний!
Нехай входить свято в кожен дім!
Благословенними працею,
Молитвою, тихим торжеством,
І освяченими плодами!
І, світлим святом дихаючи,
Від суєтного сну прокинеться
Перетворена душа,
На світло Господнє відгукнеться!
***
***
Урожай свій з ранку освятити не забудь.
В цей день милосердним і радісним будь.
Солодким яблучком ти пригощай всіх друзів,
Відразу стане тоді на душі веселіше!
***
Пригощайтесь яблуками, люди!
Спас Яблуневий кличе нас!
І любов солодша буде,
І здоров’я буде враз!
***
Читай також: Привітання з Днем народження українською
Картинка з Яблучним Спасом 2023
- В українські підземні сховища вже закачали понад 12,3 млрд кубів газу
- Німецька Rheinmetall до кінця року поставить в Україну безпілотну систему Luna
- Українська молодь буде в центрі процесу відновлення країни – Шмигаль
- Українська ППО збила загалом 13 «Кинджалів» та понад 20 «Іскандерів»
- Начальник Штабу оборони Великої Британії прибув до Києва та зустрівся з Залужним
- Італія допоможе з відновленням Спасо-Преображенського собору в Одесі
- Греція приєдналась до гарантій безпеки для України
- В України недостатньо зброї, вона потребує більшої допомоги – Дуда
- Український театр для кожного: один квиток за 149₴ до онлайн-театру Dramox
- У Миколаєві оцифрують колекцію Очаківського музею мариністичного живопису
- Україна відкрила нові маршрути з чорноморських портів
- 68% шкіл та вишів в Україні мають укриття — Шмигаль