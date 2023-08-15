Привітання з Яблучним Спасом 2023: вірші та картинки

Преображення Господнє або, як кажуть у народі, – Яблучний Спас, у 2023 році традиційно відзначають 19 серпня.

Команда Amazing Ukraine підготувала для вас оригінальні вірші та привітання до свята – Яблучний Спас.

Привітання з Яблучним Спасом 2023

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У цей яблуневий серпень

Комори повні врожаю

Сонцем радісним зігріті,

Червоні яблука великі.

На долоньці у дитини

Сонечко лежить яскраве,

Біля яблуньок драбини –

В кошик яблучко духмяне!

Тож вітаю Вас зі Спасом,

Щастя зичу та добра,

Щоб серпневим поцілунком,

Теплою була зима!

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Картинка з Яблучним Спасом 2023Вірші з Яблучним Спасом

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Другий Спас – серпневе свято,

Час збирати врожаї,

Янтарем згасає літо…

Теплих зим бажаю всім!

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Вітаю з цим світлим і по-справжньому великим святом! Нехай Преображення Господнє наповнить ваші серця добротою, любов’ю і прожене всі негаразди! Це світле свято, що дарує надію і віру, тому насолоджуйтесь ним, як насолоджуєтеся свіжими серпневими яблучками!

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Привітання з Яблучним Спасом 2023

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Вітаємо всіх християн з одним із найважливіших днів у році. Сьогодні один з Спасів – Яблучний, відомий так само як Преображення Господнє. Нехай же цей день, який знаменує собою радісну подія буде радісним для кожного з нас і тільки зміцнить нас у своїй вірі.

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Картинки з Яблучним Спасом 2023 Картинка з Яблучним Спасом 2023

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Вітаю з Яблучним Спасом і всім серцем бажаю медового смаку щастя у житті, соковитих і смачних яблук у кошику, звільнення душі від усього сумного і недоброго. Нехай цей день наповнить тебе силами і здоров’ям, нехай Господь пошле тобі всіх благ і чистих надій.

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Є привід до радості сьогодні:

Преображення Господнє!

Поставши в сяючих шатах,

Господь тим, хто просить, дав надію.

І день цей, з давніх тих часів,

Сліпучим світлом осяяний!

Нехай входить свято в кожен дім!

Благословенними працею,

Молитвою, тихим торжеством,

І освяченими плодами!

І, світлим святом дихаючи,

Від суєтного сну прокинеться

Перетворена душа,

На світло Господнє відгукнеться!

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Урожай свій з ранку освятити не забудь.

В цей день милосердним і радісним будь.

Солодким яблучком ти пригощай всіх друзів,

Відразу стане тоді на душі веселіше!

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Пригощайтесь яблуками, люди!

Спас Яблуневий кличе нас!

І любов солодша буде,

І здоров’я буде враз!

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Картинка з Яблучним Спасом 2023