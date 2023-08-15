До «Армії відновлення» залучили вже майже 44 тисячі українців

Державна служба зайнятості видала вже майже 44 тис. направлень на виконання суспільно корисних робіт; на оплату за їх виконання спрямовано 283 млн грн.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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За інформацією держслужби, станом на 14 серпня 2023 року, починаючи з 1 жовтня минулого року, участь у суспільно корисних роботах взяли 43 624 українців із 19 областей.

Найбільше направлень на роботу було видано у Харківській області – 7 891, Полтавській – 6 770, Донецькій – 5 040, Київській – 4 980 та Чернігівській області – 4 729.

На виплату заробітної плата за участь у суспільно корисних роботах спрямовано вже 283 млн грн.