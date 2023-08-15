Українська співачка Alyona Alyona випустила нову пісню “Муляжі” – ВІДЕО

Українська співачка Alyona Alyona випустила потужну пісню “Муляжі”, про українських дітей.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артиста.

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У ній співачка заспівала про біль та емоції українських дітей, які бачать чимало горя. Реперка наголосила на тому, що дорослі мають бути прикладом та не наповнювати свої серця негативом.

“На написання цього треку мене надихнули дитячі очі, які я бачила під час відвідування волонтерських центрів. Дуже часто ми, дорослі люди, пускаємо у своє серце гнів, лють, образи, ненависть. Якщо поруч із дитиною знаходяться дорослі, постійно сповнені люті, то дитячі очі починають транслювати розпач і нерозуміння того, як діяти. Мені було страшно це бачити, і я б дуже хотіла, щоб люди вчилися прощати навіть тоді, коли неймовірно боляче. Прощати самих себе, близьких людей або несправедливість цього всесвіту. Бо ми є прикладом для наших дітей, а в ситуації з прощенням саме діти є прикладом для нас усіх. Діти вміють пробачати, тому що їхні серця сповненні любові. А коли серце сповнене любові, то стає легше боротися і жити заради світлого майбутнього” – коментує Alyona Alyona.

Слухати пісню Alyona Alyona “Муляжі”