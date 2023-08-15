Німеччина планує щороку надавати Україні військову підтримку на 5 млрд євро

Уряд Німеччини заклав 5 млрд євро щорічної військової допомоги Україні до 2027 року.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Delo.ua.

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За словами міністра фінансів ФРН Крістіана Лінднера, це рішення ще має затвердити парламент Німеччини. Крім військового напрямку, підтримка України полягає також у гуманітарній сфері, підтримці українських переселенців, які живуть у Німеччині, та внесках ФРН до Міжнародного валютного фонду.

Міністр уточнив, що з початку повномасштабної війни допомога Україні від Німеччини становить 22 млрд євро.