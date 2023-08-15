На Волині рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу: відомо про трьох загиблих

Вранці 15 серпня під російський обстріл потрапило виробниче підприємство у Луцьку. В результаті відбулося руйнування конструкцій та виникла пожежа.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба МВС.

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З-під завалів рятувальники деблокували одного постраждалого та вилучили тіла ще трьох загиблих.

Силами рятувальників за допомогою інженерної техніки ДСНС здійснено розбір завалів. Також вогнеборці ліквідували пожежу.