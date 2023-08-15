У Росії не проводять публічну мобілізацію, оскільки це призводить до невдоволення населення, проте триває прихована мобілізація.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Цензор.НЕТ
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“Вони зараз не проводять публічну мобілізацію, тому що у них вже зріють невдоволення матерів і дружин за те, що їхні чоловіки, діти чомусь повинні гинути в Україні незрозуміло за що. Але вони постійно набирають людей і ведуть приховану мобілізацію. Тому ми не повинні розслаблятися. Так, вони втрачають мотивацію, тому що вони все більше не розуміють що вони роблять на території України, але їх багато і в них є перевага по кількості людей”, – заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Також, за словами Маляр, факти деморалізації ворожих військ фіксуються, однак це не впливає на факт продовження мобілізації в РФ.
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