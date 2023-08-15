Успіння Пресвятої Богородиці 2023 – привітання та картинки

Успіння Пресвятої Богородиці. Це одне з 12 найголовніших церковних свят, яке вшановує відхід Діви Марії з життя. Привітайте своїх близьких та друзів зі святом Успіння Пресвятої Богородиці.
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Дорогі сестри та брати, бажаю всім щасливого свята Успіння Пресвятої Богородиці! У цей день ми святкуємо найвеличнішу віру, повноту життя і любові, перемогу свободи, свободи від гріха і всіх його наслідків, свободи, яка приведе нас від вічної смерті до вічного життя. Нехай в цей день наш дух наповниться оптимізмом і позитивною енергією, а Пресвята Богородиця стане джерелом натхнення і надії в нашому повсякденному житті та в наших думках. Всім бажаю святкування, повного радості та благодаті!
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Привітання Успіння Пресвятої Богородиці 2023ПРИВІТАННЯ УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 2023ПРИВІТАННЯ УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 2023ПРИВІТАННЯ УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 2023ПРИВІТАННЯ УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 2023ПРИВІТАННЯ УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 2023ПРИВІТАННЯ УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 2023ПРИВІТАННЯ УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 2023ПРИВІТАННЯ УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 2023ПРИВІТАННЯ УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 2023ПРИВІТАННЯ УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 2023ПРИВІТАННЯ УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 2023ПРИВІТАННЯ УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 2023ПРИВІТАННЯ УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 2023
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