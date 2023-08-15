Успіння Пресвятої Богородиці 2023 – привітання та картинки

Успіння Пресвятої Богородиці. Це одне з 12 найголовніших церковних свят, яке вшановує відхід Діви Марії з життя. Привітайте своїх близьких та друзів зі святом Успіння Пресвятої Богородиці.

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Дорогі сестри та брати, бажаю всім щасливого свята Успіння Пресвятої Богородиці! У цей день ми святкуємо найвеличнішу віру, повноту життя і любові, перемогу свободи, свободи від гріха і всіх його наслідків, свободи, яка приведе нас від вічної смерті до вічного життя. Нехай в цей день наш дух наповниться оптимізмом і позитивною енергією, а Пресвята Богородиця стане джерелом натхнення і надії в нашому повсякденному житті та в наших думках. Всім бажаю святкування, повного радості та благодаті!

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