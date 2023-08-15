Чому мій депозит в онлайн-казино було відхилено?

Попри те, що онлайн-казино відхиляє ваш депозит, це досить поширена справа. Немає потреби панікувати або припускати, що ви зробили щось не так, оскільки є багато причин, через які азартний гравець може отримати відмову в оплаті депозитів сайтом азартних онлайн-ігор. Нижче ми перерахували чотири найпоширеніші причини, через які ваш метод депозиту міг бути відхилений, і те, як ви можете розв’язати цю проблему, щоб ви могли насолоджуватися всіма іграми, які пропонує ваш обліковий запис казино Parimatch Україна.

Ваш вік ще не підтверджено

Відповідно до закону, усі онлайн-казино повинні переконатися, що ви пройшли процес перевірки віку, перш ніж грати в онлайн-ігри. Це означає, що вносити та знімати будь-які кошти з вашого рахунку в онлайн-казино заборонено, якщо ваш вік не підтверджено та ви досягли встановленого законом віку для азартних ігор. У двох словах, щоб розв’язати цю проблему, переконайтеся, що ви надали правильну інформацію під час реєстрації облікового запису, включаючи ваше повне ім’я, дату народження та домашню адресу.

Якщо цього недостатньо, вам, можливо, знадобиться надати додаткову інформацію сайту онлайн-ігор, наприклад фотокопію паспорта або лицьову та зворотну сторони дебетової картки. Прочитайте наш зручний посібник щодо перевірки віку, якщо ви не впевнені щодо цього процесу.

У вас недостатньо коштів

Іноді ви можете випадково спробувати внести кошти на свій рахунок онлайн-казино з банківської картки, яка застаріла, або з банківського рахунку, на якому недостатньо грошей. Це легко виправити, якщо внести більше грошей на цей банківський рахунок з іншого банківського рахунку або використати іншу дебетову або кредитну картку.

Зверніть увагу, що ви більше не можете використовувати кредитну картку у Великобританії для внесення коштів на свій рахунок онлайн-казино. Найкращий спосіб уникнути відхилення вашого депозиту через будь-яку з цих причин — це перевірити, чи спосіб оплати, який ви намагаєтеся використати, актуальний, а не кредитна картка, і чи достатньо коштів.

Ви досягли свого ліміту депозиту

Відповідно до зобов’язань авторитетних онлайн-казино щодо відповідального ставлення до азартних ігор, усі сайти онлайн-ігор пропонують гравцям можливість установлювати власні ліміти депозитів. Їх можна в будь-який час налаштувати в режимі онлайн через касира, а всі ліміти депозитів, встановлені для конкретного онлайн-казино, встановлені лише для цього конкретного сайту (іншими словами, ви повинні встановити їх для всіх своїх різних облікових записів казино, якщо у вас є кілька).

Це означає, що іноді ваші депозити можуть бути відхилені через те, що ви досягли ліміту, який ви дозволили собі на цей тиждень або місяць. Перш ніж це зробити, важливо переконатися, що ви можете дозволити собі збільшити встановлений ліміт. Однак, якщо ви вважаєте, що можете собі це дозволити, ви можете просто змінити свій ліміт, якщо зіткнетеся з цією проблемою, і вона більше не повториться. Важливо пам’ятати, що обмеження депозиту стосується всього рахунку, а не різних способів депозиту.

Ваш банк має політику щодо азартних онлайн-ігор

Кожен банк має власну політику щодо азартних ігор в Інтернеті. Це означає, що ваш банк може відхилити ваш депозит, якщо він має сувору політику щодо дозволу на операції з картками, пов’язані з казино.

Отже, у деяких випадках, якщо депозит на вашу картку відхилено, це може бути тому, що емітент картки відмовляє онлайн-казино в дозволі зняти кошти з вашого банківського рахунку. Якщо це станеться, ви можете зв’язатися з більшістю служб обслуговування клієнтів, і вони спробують вручну внести кошти на ваш рахунок. Інколи може статися так, що якщо ви здійснюєте кілька транзакцій карткою, ваш банк може направити певні транзакції на авторизацію вручну, щоб переконатися, що транзакції виконуєте ви та тільки ви. Якщо це так, тоді обрана вами команда обслуговування клієнтів онлайн-казино може вручну внести гроші за вас.

Однак, якщо це не працює, схоже, що банк відмовляє з іншої причини. Ви можете зв’язатися з банком, і вони зможуть пояснити вам причину цього, але, на жаль, деякі з них просто не схвалюють онлайн-ставки.