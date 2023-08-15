Дайжест: Новини Дня – 15.08.2023

Сьогодні, 15 серпня 2023 року, команда Amazing Ukraine пропонує вашій увазі компактний огляд найважливіших новинних подій, які відбулися в Україні та світі протягом минулого дня. Заголовки, короткі описи та ключові факти допоможуть вам швидко ознайомитися з основними подіями та тенденціями.

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◾️ Пентагон оприлюднив список зброї, яку передадуть Україні

Міністерство оборони США розкрило деталі нового пакету військової допомоги на 200 млн доларів. Читай більше тут ➡

◾️ Нічна ракетна атака на Україну: вибухи у Львові, Луцьку, Дніпрі – є загиблі

Вночі, 15 серпня, рф завдала чергового масованого ракетного удару по областях, містах та селах України. У Повітряних силах заявляли, зокрема, про пуски ворогом крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря.Читай більше тут ➡

◾️ За програмою “єОселя” видано 2,5 тис. іпотечних кредитів на 3,4 млрд гривень

В межах програми доступної іпотеки “єОселя” видано 2 450 пільгових іпотечних кредитів на загальну суму 3,418 млрд гривень.Читай більше тут ➡

◾️ В Україні посилять перевірки при виїзді чоловіків за кордон

Державна прикордонна служба та Міністерство оборони налагоджують співпрацю щодо інформаційного обміну щодо військовозобов’язаних осіб. Така ініціатива спрямована на те, щоб запобігти спробам використання підроблених документів та усунути корупційні ризики при виїзді громадян за межі країни.Читай більше тут ➡

◾️ У День Незалежності українці по всьому світу утворять живі «ланцюги єдності»

У День Незалежності українці зі всього світу та люди, які підтримують Україну, виходитимуть на центральні вулиці міст і братимуться за руки, щоб утворити живі «ланцюги єдності».Читай більше тут ➡

◾️ До «Армії відновлення» залучили вже майже 44 тисячі українців

Державна служба зайнятості видала вже майже 44 тис. направлень на виконання суспільно корисних робіт; на оплату за їх виконання спрямовано 283 млн грн.Читай більше тут ➡

◾️ Українська співачка Alyona Alyona випустила нову пісню “Муляжі”

Українська співачка Alyona Alyona випустила потужну пісню “Муляжі”, про українських дітей.Читай більше тут ➡

◾️ Німеччина планує щороку надавати Україні військову підтримку на 5 млрд євро

Уряд Німеччини заклав 5 млрд євро щорічної військової допомоги Україні до 2027 року. Читай більше тут ➡

◾️ На Волині рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу: відомо про трьох загиблих

Вранці 15 серпня під російський обстріл потрапило виробниче підприємство у Луцьку. В результаті відбулося руйнування конструкцій та виникла пожежа. Читай більше тут ➡

◾️ Росіяни ведуть приховану мобілізацію, ми не повинні розслаблятися – Маляр

У Росії не проводять публічну мобілізацію, оскільки це призводить до невдоволення населення, проте триває прихована мобілізація. Читай більше тут ➡