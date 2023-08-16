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У школах і дитсадках Києва збудують нові укриття

16.08.2023

Цьогоріч чотири заклади освіти Києва додатково забезпечать новими укриттями. На будівництво планують витратити 61 млн гривень.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомили на сайті КМДА.

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Нові укриття збудують у двох дошкільних закладах Дарницького району – орієнтовно на 290 та 250 місць.

В одній зі шкіл Оболонського району зведуть укриття орієнтовно на 250 місць. А в одній зі шкіл Солом’янського району реконструюють нежитлове приміщення з прибудовою укриття орієнтовно на 390 людей.

Фінансування будівництва здійснюватиметься з міського бюджету Києва. Підрядник, який виконуватиме роботи, має надати гарантію якості укриттів щонайменше на 10 років.

Окрім того, у разі виявлення завищення об’ємів чи вартості робіт підрядник має повернути кошти в сумі завищення.

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