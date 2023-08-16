ЗСУ звільнили населений пункт Урожайне на Донеччині – Міноборони

Міністерство оборони України офіційно повідомило про звільнення чергового населеного пункту від російських окупаційних військ.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Українські захисники звільнили від російських окупантів село Урожайне у Донецькій області.

“Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах”, – написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона додала, що контрнаступальні дії українських бійців тривають.

Варто зауважити, що російські воєнкори повідомляли про втрату Урожайного ще декілька днів тому, 13 серпня, проте окупаційна “влада” спростовувала цю інформацію.