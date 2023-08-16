В Україні заарештували активи Дмитра Фірташа на 7,4 мільярда гривень

В Україні заарештували активи підсанкційного бізнесмена Дмитра Фірташа на суму 7,4 мільярда гривень. А також оголосили підозру ще трьом очільникам облгазів підконтрольної йому групи РГК.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Детектор медіа».

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За даними слідства, фактичний керівник групи компаній ТОВ «Регіональна газова компанія» (РГК) Дмитро Фірташ організував схему несанкціонованого відбору газу з газотранспортної системи України. РГК загалом управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% усіх газорозподільних мереж України.

Для покриття витрат компанії за відібраний газ облгази перераховували кошти на підконтрольне Фірташу підприємство в значно більшому обсязі, ніж було поставлено газу. Таким чином посадовці облгазів «виводили» кошти держави, які передбачалися на закупівлю палива для потреб українців, кажуть у БЕБ. Далі ці кошти виводили на підконтрольні компанії та привласнювали.

Правоохоронці стверджують, що отримали докази того, як Фірташ надавав вказівки керівникам облгазів, докази зв’язку між ними, механізмів виведення коштів та спроб приховати схему.

Наразі у справі про розкрадання газу з української газотранспортної системи (ГТС) облгазами РГК про підозру повідомили вже 15 особам. За даними БЕБ, це сам Фірташ, 11 керівників облгазів та два керівники РГК, а також директор товариства. Під вартою перебувають 6 очільників облгазів. За даними СБУ, оголошено про підозру 11 керівникам окремих облгазів і чотирьом функціонерам фінансово-промислової групи Фірташа.

Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення. Їх підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Для забезпечення відшкодування завданих державі збитків на рухоме та нерухоме майно цих 15 підозрюваних наклали арешт. Загальна сума арештованого майна — 246 млн грн. Також накладено арешт на корпоративні права Фірташа на загальну суму понад 7,4 млрд грн.

За даними судово-економічної експертизи, пише СБУ, лише протягом 2021 року діяльність фігурантів завдала державі збитків на понад 4,2 млрд грн. А загальна сума шкоди протягом 2016–2022 років може становити понад 18 млрд грн.