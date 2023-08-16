Собор 12 століття в Каневі хочуть передати державі

Успенський собор у Каневі, збудований у 12 столітті князем Всеволодом Ольговичем, в якому свого часу відспівували Тараса Шевченка, хочуть передати у власність держави. Наразі храмом володіє Українська православна церква московського патріархату.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Громадське.
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Заяву до суду з вимогою скасувати право власності УПЦ МП на собор скерувала Смілянська окружна прокуратура за матеріалами обласного Управління Служби безпеки України.
Правоохоронці вказують, що в 1965 році церква була визнана пам’яткою археології республіканського значення. За Незалежності, у 2009 році, Кабінет міністрів заніс Канівський Успенський собор до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятку археології національного значення.
Проте в прокуратурі заявляють, що всупереч вимогам закону, а також прямій забороні щодо перебування пам’ятки археології у власності будь-якої форми, крім державної, у 2003 році Канівська міська рада без погодження надала дозвіл УПЦ МП на оформлення права власності.
Про собор
Церкву на честь святого Георгія Переможця збудували в 1144 році за ініціативи князя Всеволода Ольговича. Храм зазнав руйнувань у 1240 під час монголо-татарського погрому Канева.
У 1578 в храмі, відбудованому коштом запорозького козацтва, відбулася панахида за страченим у Львові кошовим отаманом Іваною Підковою.
У 1678 році собор знову спалили — на цей раз турки та кримські татари. Він довго стояв у руїнах, аж поки на початку 19 століття греко-католики не відбудували його в класицистичних формах.
Згодом храм повернули православним і переосвятили на честь Успіння Пресвятої Богородиці. У ньому відспівували поета Тараса Шевченка.
За радянських часів собор спершу був закритий і використовувався як склад солі, а потім у ньому відкрили Музей народного мистецтва. Православні богослужіння відновилися тільки в 1990 році.
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