Румунія навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16 – президент

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що його країна візьме участь у підготовці українських військовослужбовців та розмістить майбутній регіональний навчальний центр для пілотів F-16.
Як передає Amazing Ukraine, про це він заявив у промові з нагоди Дня ВМС Румунії.
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За словами Йоганніса, майбутній центр який обслуговуватиме як пілотів з Румунії та країн-членів НАТО, так і українських пілотів.
Він додав, що паралельно його країна продовжуватиме надалі підтримувати європейський шлях України та виступатиме за значну європейську допомогу Україні на всіх рівнях.
Йоганніс наголосив, що разом з іншими членами НАТО, Румунія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, у її боротьбі за мир і свободу.
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