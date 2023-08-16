З Одеського порту відправилося перше судно після зриву зернової угоди

Контейнеровоз вийшов із південного українського порту Одеса в середу, ставши першим судном, яке скористалося тимчасовим морським коридором у Чорному морі, встановленим після зриву зернової угоди за посередництва ООН минулого місяця.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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Також Кубраков повідомив, що судно Joseph Schulte під прапором Гонконгу прямує до Босфору з понад 30 тисячами метричних тонн вантажу, включно з продуктами харчування.

Судно застрягло в порту з початку вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року.

У липні Росія вийшла з угоди, укладеної за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволяла Україні транспортувати зерно через Чорне море, і попередила, що будь-які судна, які прямуватимуть до України, розглядатимуться як такі, що потенційно перевозять зброю.

Минулого тижня Військово-морські сили України видали наказ про встановлення «тимчасових коридорів» для торговельних суден, які прямують до українських портів і з них. Проте визнали, що військова та мінна загроза з боку Росії зберігається на всіх маршрутах.

У неділю російський військовий корабель зробив попереджувальний постріл і піднявся на борт турецького вантажного судна, яке, як стверджувалося, прямувало в Україну, у Києві назвали це «актом піратства».