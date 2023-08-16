Україна витратить $32 млн на укріплення на північному сході

Уряд України виділив понад 1,2 мільярда гривень (близько 32 мільйонів доларів) на будівництво фортифікаційних споруд у північно-східних регіонах країни.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
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«На прохання Харківської та Чернігівської обласних військових адміністрацій з резервного фонду державного бюджету виділено понад 1,2 млрд грн», — йдеться в повідомленні уряду.
Харківська область отримає 911,5 млн грн (близько $24,69 млн), Чернігівська область отримає понад 363 млн грн (або близько $9,83 млн), додається в повідомленні. «Це кошти на будівництво військових інженерно-фортифікаційних споруд», — йдеться в повідомленні.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов висловив вдячність за підтримку влади в Києві.«Обороноздатність залишається першочерговим спільним завданням», – сказав Синєгубов. «Адже наш прикордонний регіон щодня потерпає від постійних обстрілів з боку окупантів, російська армія намагається прорвати нашу оборону, а Збройні Сили України щодня ведуть важкі бої».
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