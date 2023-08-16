В Україні створили мобільну гру з віршами українських поетів

Український розробник мобільних ігор Олександр Козлов створив безкоштовну мобільну гру-головоломку на знання української поезії під назвою «Лагода».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.

Читай також: Україна отримала п’ятий транш макрофіну від ЄС на 1,5 мільярда євро

«Лагода задумувалась як спокійна, медитативна гра. Ця головоломка не кидає вам виклик, вона просто хоче допомогти вам розслабитися. Багато уваги приділено звуковим ефектам і атмосфері, на вас не давить жодний таймер, звідусіль не вистрибують рекламні банери. Їх узагалі у грі немає», — написав Козлов.

На початку гри користувач отримує вірш із дещо спотвореним змістом за одним з алгоритмів: переставлені місцями літери або слова, приховані літери, або додані зайві слова, які треба прибрати. Щоб пройти рівень, гравець має виправити всі помилки: що менше помилок він сам зробить, то більше балів отримає. Набираючи бали, можна відкривати нових авторів у бібліотеці.

Зараз у грі понад 400 віршів більш як 30 українських поетів та поеток. Є поезія Тараса Шевченка, Лесі Українки, Панаса Мирного, Майка Йогансена, Тодося Осьмачки, Андрія Малишка та інших.

За словами розробника, у «Лагоді» зручний інструментарій для поширення віршів: їх тло навіть можна розфарбувати перед надсиланням у соцмережі.

Гра доступна для пристроїв на Android та iOS.