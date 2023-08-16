Дайжест: Новини Дня – 16.08.2023

Сьогодні, 16 серпня 2023 року, команда Amazing Ukraine пропонує вашій увазі компактний огляд найважливіших новинних подій, які відбулися в Україні та світі протягом минулого дня. Заголовки, короткі описи та ключові факти допоможуть вам швидко ознайомитися з основними подіями та тенденціями.
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◾️ Україна витратить $32 млн на укріплення на північному сході
Уряд України виділив понад 1,2 мільярда гривень (близько 32 мільйонів доларів) на будівництво фортифікаційних споруд у північно-східних регіонах країни. Читай більше тут ➡
◾️ З Одеського порту відправилося перше судно після зриву зернової угоди
Контейнеровоз вийшов із південного українського порту Одеса в середу, ставши першим судном, яке скористалося тимчасовим морським коридором у Чорному морі, встановленим після зриву зернової угоди за посередництва ООН минулого місяця.Читай більше тут ➡
◾️ Румунія навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16 – президент
Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що його країна візьме участь у підготовці українських військовослужбовців та розмістить майбутній регіональний навчальний центр для пілотів F-16.Читай більше тут ➡
◾️ РФ почала виробляти власні Shahed, але все ще залежить від Ірану
Розвідка Великої Британії повідомляє, що Росія почала використовувати аналоги іранських ударних дронів Shahed власного виробництва.Читай більше тут ➡
◾️ Собор 12 століття в Каневі хочуть передати державі
Успенський собор у Каневі, збудований у 12 столітті князем Всеволодом Ольговичем, в якому свого часу відспівували Тараса Шевченка, хочуть передати у власність держави. Наразі храмом володіє Українська православна церква московського патріархату.Читай більше тут ➡
◾️ В Україні заарештували активи Дмитра Фірташа на 7,4 мільярда гривень
В Україні заарештували активи підсанкційного бізнесмена Дмитра Фірташа на суму 7,4 мільярда гривень. А також оголосили підозру ще трьом очільникам облгазів підконтрольної йому групи РГК. Читай більше тут ➡
◾️ ЗСУ звільнили населений пункт Урожайне на Донеччині – Міноборони
Міністерство оборони України офіційно повідомило про звільнення чергового населеного пункту від російських окупаційних військ.Читай більше тут ➡
◾️ У школах і дитсадках Києва збудують нові укриття
Цьогоріч чотири заклади освіти Києва додатково забезпечать новими укриттями. На будівництво планують витратити 61 млн гривень.Читай більше тут ➡
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