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Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації

17.08.2023

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року. Про це свідчить інформація карток законопроєктів №9532 і №9533.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Закони почнуть діяти з 18 серпня.

26 липня президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній раді два законопроєкти про затвердження своїх указів щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.

27 липня Верховна рада ухвалила закони щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні

Воєнний стан і мобілізація в Україні

24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану. Того ж дня офіційний представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі Суспільному підтвердив, що у зв’язку з агресією Росії та запровадженням воєнного стану на території України починає діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.

В Україні триває мобілізація. 2 травня Верховна рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів з 20 травня. Це вже сьоме голосування парламенту за воєнний стан з початку війни. До цього Рада вже схвалювала подібні рішення минулого року: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня, 16 листопада. У цьому році парламент схвалив продовження воєнного стану і загальної мобілізації 7 лютого, а також 20 травня. Наразі воєнний стан діє в Україні до 18 серпня.

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