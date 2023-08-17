Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року. Про це свідчить інформація карток законопроєктів №9532 і №9533.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Закони почнуть діяти з 18 серпня.

26 липня президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній раді два законопроєкти про затвердження своїх указів щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.

27 липня Верховна рада ухвалила закони щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні

Воєнний стан і мобілізація в Україні

24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану. Того ж дня офіційний представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі Суспільному підтвердив, що у зв’язку з агресією Росії та запровадженням воєнного стану на території України починає діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.

В Україні триває мобілізація. 2 травня Верховна рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів з 20 травня. Це вже сьоме голосування парламенту за воєнний стан з початку війни. До цього Рада вже схвалювала подібні рішення минулого року: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня, 16 листопада. У цьому році парламент схвалив продовження воєнного стану і загальної мобілізації 7 лютого, а також 20 травня. Наразі воєнний стан діє в Україні до 18 серпня.