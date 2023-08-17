У США видадуть «Донецький щоденник» Стяжкіної

Взимку у США вийде друком книжка Олени Стяжкіної «Україна, війна, любов. Донецький щоденник” (Ukraine, War, Love: A Donetsk Diary)».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.

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«Це прекрасний, іронічний та пронизливий портрет рідного міста Олени та його мешканців під російською окупацією», — написав керівник видавництва Українського наукового інституту Гарвардського університету Олег Коцюба.

Книжку переклала Енн О. Фішер. Видання вийде у серії Українського наукового інституту Гарвардського університету.

«Щоденник Стяжкіної починається 2 березня 2014 року, коли перша хвиля проросійських протестів прокотилася на сході України після Євромайдану, Революції Гідності, і закінчується 18 серпня 2014 року, в день, коли колона цивільних українських біженців навмисно вбитий російськими військами. Віньєтки з її особистого життя переплітаються з поточними подіями, коли Стяжкіна досліджує звичайних людей у ​​надзвичайних обставинах. Її рано захопили проросійські сили, коли вона шукала книжки, але звільнили, бо один із її викрадачів виявився колишнім студентом», — йдеться в описі до книжки на сайті Гарвардського університету.

«Гуляємо з місцевими собаками та їх господарями; зустрічаємо грізну керівницю багатоквартирного будинку, яка ганьбить окупантів, дозволяючи їй демонтувати та зняти артилерію з даху її будинку; ми стежимо за родиною, евакуйованою до Києва, маленький син якої будує блокпости з Лего. Стяжкіна документує все це, керуючи нами хитрим гумором, сухим дотепом і сарказмом, коли ми разом з нею спускаємось у похмуру війну. “Україна, війна, кохання: Донецький щоденник” — це палкий любовний лист до своєї країни, свого міста та свого народу», — зазначають в анотації.

Олена Стяжкіна — українська письменниця, публіцистка, докторка історичних наук, професорка історії, членкиня Українського PEN. Засновниця громадського руху «Деокупація. Повернення. Освіта».

Авторка понад дев’яноста наукових публікацій, виданих як в Україні, так і за кордоном, серед них «Жінки в історії української культури другої половини ХХ століття», «Людина в радянській провінції: освоєння (від)мови», «Стигма окупації: Радянські жінки у самобаченні 1940-х років» та художніх книжок «», «» тощо.