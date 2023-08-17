“Виграйте свою власну модель AN-225 Мрія”: розіграш конструктора легендарного літака

Вперше в Україні та світі, кожен має можливість взяти участь у розіграші та виграти знакову модель-конструктор Легендарного AN-225 Мрія – символ неба та гордості України. Цей унікальний конструктор дозволить вам відчути велич легендарного літака, який здатен завойовувати небесні простори. У Вас є нагода забрати додому частинку історії – витончену механічну модель-конструктор AN-225 Мрія, який безсумнівно припаде Вам до душі.

Як передає кореспондент Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії Metal Time® Workshop.

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Компанія Metal Time® Workshop з радістю оголошуємо про розіграш механічної моделі-конструктора AN-225 Мрія, де дарує не один, не два, а цілих П’ЯТЬ неймовірних механічних конструкторів моделей.

Модель-конструктор Легендарного AN-225 Мрія. Фото: Metal Time® Workshop Модель-конструктор Легендарного AN-225 Мрія. Фото: Metal Time® Workshop Модель-конструктор Легендарного AN-225 Мрія. Фото: Metal Time® Workshop

Уявіть, як цей шедевр інженерії може гордо прикрасити вашу колекцію!

Як взяти участь:

Підпишіться на @AirlinesAntonov та @UkrainianDreamLive в Facebook та Instagram.

Позначте двох прихильників авіації у коментарях нижче, які також поділяють вашу пристрасть до збору металевих моделей.

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Це ще не все! Лише в серпні компанія Metal Time® Workshop пропонує усім охочим використати ексклюзивний подарунок – промокод “ANTONOV”, який можна активувати на www.UkrainianDream.Live

Не пропустіть нагоду! Переможці розіграшу будуть обрані та оголошені 24 серпня. Слідкуйте за сторінками компанії на Facebook та Instagram.

Забезпечте собі шанс виграти видатну модель-конструктор AN-225 Мрі вартістю $200.

Нагадаємо, у 1988 році “Антонов” побудував найбільший у світі вантажний літак AN-225, названий “Мрія”, і посадив його в аеропорту Гостомель у Києві, Україна.

Його характеристики вражають уяву: довжина 275 футів, ширина 288 футів і висота 59 футів. Щоб зрозуміти, наскільки величезною була “Мрія”, уявіть собі шестиповерховий будинок із чотирма входами. “Мрія” важила 285 тонн і могла підняти ще 250 тонн. Це був абсолютний рекорд. “Мрія” була просто “звіром”. Жоден літак на землі не міг наблизитися до такої вантажопідйомності. Наприклад, “Мрія” могла перевезти стадо з 42 слонів або понад 1,8 мільйона iPhone.

Протягом багатьох років AN-225 “Мрія” перевозив жирафів, яхти, частини електростанцій та інші великі предмети, які не могли перевезти інші літаки. На “Мрії” здійснив свій найтриваліший політ перший радянський “Шаттл” під назвою “Буран”. Після короткого польоту в космос “Буран” залишився на землі, а “Мрія” продовжувала парити!

Такий дивовижний подвиг інженерної думки рідко можна було побачити на Землі. Кожен зліт і посадка “Мрії” ставали видовищем, яке приваблювало пресу і людей з усього світу.

Спільно з компанією “Антонов” Metal Time® Workshop підтримує програми відновлення української авіації: відновлення літака AN-225 “Мрія”, навчання нових пілотів і авіаційних інженерів, відновлення будинків співробітників “Антонов” зруйнованих під час війни.

Ви можете знищити літак, але ви не можете вбити Мрію. Одного разу “Мрія” знову літатиме.