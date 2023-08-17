Литва, Латвія та Естонія приєдналися до декларації G7 про гарантії безпеки для України

Литва, Латвія та Естонія приєдналися до декларації, укладеної країнами G7, щодо гарантій безпеки та підтримки для України.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.
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“Ми допомагатимемо Україні до перемоги. Ми підтримуватимемо Україну на її шляху до членства в НАТО та ЄС”, – написано в заяві прем’єр-міністерки Естонії Каї Каллас.
Такі заяви також зробили прем’єр Латвії Кріш’яніс Каріньш та прем’єр Литви Інгріда Шимоніте.
“Ми будемо працювати з Україною у рамках цієї міжнародної рамки, щоб створити безпекові зобов’язання та механізми, які допоможуть Україні якнайшвидше перемогти у цій війні, підтримувати економічну стабільність та відбудову, забезпечити реалізацію реформ, стійкість та просування на її європейському та євроатлантичному шляху”, – зазначається у дописі.
Вони обіцяють також співпрацювати з Україною на її шляху до ЄС та сподіваються на початок перемовин про вступ у 2023 році, після відповідної оцінки Єврокомісії.
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