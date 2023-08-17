Українські воїни знищили ворожі Ка-52 під Бахмутом та Роботиним

Уранці 17 серпня Збройні Сили України знищили російські вертольоти Ка-52 на Донеччині та Запоріжжі.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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“Ранок воїнів 47 окремої механізованої бригади розпочався зі знищення російського вертольоту Ка-52 в районі Роботине, що на Запоріжжі. Орієнтовно о 07:40 вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила ворожий “Алігатор”. Один пуск з ПЗРК – ціль знищена”, – йдеться у повідомленні.

На рахунку бійців цієї бригади це вже восьмий назавжди приземлений Ка-52. Вартість одного такого – $16 млн.

До цього командувач Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук розповів, що росіяни втратили вертоліт на Бахмутському напрямку.

“Мінус один рашистський Ка-52 сьогодні зранку на Бахмутському напрямку! Дякую підрозділу ЗРВ Повітряних сил за успішну бойову роботу! Разом – до перемоги!” – написав він.