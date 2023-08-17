Німеччина передала Україні дві системи ППО IRIS-T

Німеччина передала Україні частину військової допомоги зі списку, про який було оголошено 13 липня. Зокрема, надійшли дві пускові установки системи IRIS-T SLS.
Про це інформує Amazing Ukraine.
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Це система ППО ближньої дії. Вона запускає ракети, які уражають цілі на відстані до 12 км. Важлива особливість комплексу — вертикальний запуск. Для таких систем ППО не існує мертвих зон над самим комплексом.
Крім IRIS-T SLS, українським військовим доставили із Німеччини 4,5 тис. 155-мм димових снарядів DM125, 10 наземних радіолокаційних систем спостереження Ground Observer, 4 сідельні тягачі, 4 напівпричепи, 8 вантажівок.
У даному пакеті військової допомоги від Німеччини затвердили також техніку для найсучасніших зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM, боєприпаси, шість установок Gepard та інше обладнання. Їх надходження ще очікується.
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