В Одесі офіційно відкрили пляжі та дозволили купання в морі

В Одесі офіційно відкрили зони для купання та оздоровлення. Наразі доступ до моря є на шести пляжах.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.
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За його словами, на сьогодні відкрито шість пляжів:
- пляж Калетон,
- інклюзивний пляж,
- муніципальний пляж (район 14 Фонтану),
- пляж «Ікра»,
- пляж «Чайка»,
- Муніципальний пляж (район 10 Фонтану).
Список буде доповнюватись у міру проходження перевірок.
Перебування людей на пляжах дозволено з 08:00 до 20:00.
«Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів, на берегових спорудах ( пірсах, травнрсах, хвилеломах), поза межами зон для купання перебування людей ЗАБОРОНЕНО!», – наголосив глава ОВА.
Крім того, обов’язкова наявність рятувального човна та захисних сітчастих огорож від вибухонебезпечних предметів.
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