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В Одесі офіційно відкрили пляжі та дозволили купання в морі

17.08.2023

В Одесі офіційно відкрили зони для купання та оздоровлення. Наразі доступ до моря є на шести пляжах.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

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За його словами, на сьогодні відкрито шість пляжів:

  • пляж Калетон,
  • інклюзивний пляж,
  • муніципальний пляж (район 14 Фонтану),
  • пляж «Ікра»,
  • пляж «Чайка»,
  • Муніципальний пляж (район 10 Фонтану).

Список буде доповнюватись у міру проходження перевірок.

Перебування людей на пляжах дозволено з 08:00 до 20:00.

«Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів, на берегових спорудах ( пірсах, травнрсах, хвилеломах), поза межами зон для купання перебування людей ЗАБОРОНЕНО!», – наголосив глава ОВА.

Крім того, обов’язкова наявність рятувального човна та захисних сітчастих огорож від вибухонебезпечних предметів.

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