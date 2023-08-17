В Одесі офіційно відкрили пляжі та дозволили купання в морі

В Одесі офіційно відкрили зони для купання та оздоровлення. Наразі доступ до моря є на шести пляжах.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

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За його словами, на сьогодні відкрито шість пляжів:

пляж Калетон,

інклюзивний пляж,

муніципальний пляж (район 14 Фонтану),

пляж «Ікра»,

пляж «Чайка»,

Муніципальний пляж (район 10 Фонтану).

Список буде доповнюватись у міру проходження перевірок.

Перебування людей на пляжах дозволено з 08:00 до 20:00.

«Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів, на берегових спорудах ( пірсах, травнрсах, хвилеломах), поза межами зон для купання перебування людей ЗАБОРОНЕНО!», – наголосив глава ОВА.

Крім того, обов’язкова наявність рятувального човна та захисних сітчастих огорож від вибухонебезпечних предметів.